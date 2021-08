Adela Popescu, prima vacanță în formulă completă! Vedeta a plecat cu toată familia la mare. „Ne-am făcut curaj că nu se mai putea”

Acum, familia Adelei Popescu numără cinci membrii. Vedeta a născut al treilea copil și este cât se poate de fericită. Cum ne aflăm în plin sezon estival, soția lui Radu Vâlcan nu a mai putut rezista tentației și și-a mobilizat familia pentru o mică escapadă pe litoralul românesc.

Adela Popescu, Radu Vâlcan și cei trei copii au pus pe pauză agitația din Capitală și au dat o fug până la mare. Deși băiețelul cel mic are abia o lună, vedeta și-a făcut curaj și l-a luat și pe acesta la mare. Cu toții se bucură de soare, mare și câteva momente de relaxare. (CITEȘTE ȘI: CE SPUNE ADELA POPESCU DESPRE ROLUL DE MĂMICĂ: ”ÎMI DAU SEAMA CÂT ESTE DE IMPORTANT CA FIECARE COPIL SĂ AIBĂ…”)

„Ne-am făcut curaj că nu se mai putea și am pornit spre mare. Am folosit drept pretext aniversarea de o lună a lui Adrian și utilitatea dovedită a aerosolilor. ? De fapt, un rol important în decizie a jucat logica mea, care spune că, atât timp cât bebelușul e alăptat exclusiv, nu se poate întâmpla nimic în plus față de ce s-ar putea întâmpla și acasă, plus dorul cât casa de mare de… mare ? Soțul a zis că are logică, așa că a fost de acord. Drept mulțumire, i-am dat un vin sec pe malul mării. Pare încântat, cred că ne mai aduce”, a scris Adela Popescu, pe contul său de Instagram.

Adela Popescu și-a luat bonă

Dacă până acum, Adela Popescu s-a ocupat singură de creșterea băiților săi, după venirea pe lume al celui de-al treilea copil a considera că are nevoie de ajutor. Înainte de a naște, vedeta a mărturisită că va angaja o bonă filipineză să o ajute cu cei mici.

„Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Trebuie să izolăm camera filipinezei. Bona va avea cea mai frumoasă cameră din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică”, a declarat Adela Popescu, în urmă cu ceva timp.

(VEZI ȘI: CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE ADELA POPESCU NU ÎȘI SCOATE BEBELUȘUL AFARĂ ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ. CE TREBUIE SĂ ȘTIE MĂMICILE!)