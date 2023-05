Adela Popescu se întoarce la prima dragoste! Vedeta a făcut anunțul ce a luat pe toată lumea prin surprindere 

În ultimii ani, Adela Popescu a renunțat la actorie și s-a aplecat mai mult asupra televiziunii. Vedeta este prezentatoare la Pro Tv de ani buni, iar publicul nu a mai văzut-o de mult intrând în pielea unui personaj. Pentru cei care își doreau să o mai vadă și pe marile ecrane, Adela Popescu a făcut un anunț important. Vedeta o să fie protagonista unui lungmetraj și a oferit toate detaliile.

După ce filmările pentru emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici” s-au încheiat, Adela Popescu a decis că este momentul să ia o pauză de la televiziune. Vedeta nu și-a dorit să se întoarcă la cârma emisiunii „Vorbește lumea”, ci s-a bucurat de o vacanță de câteva luni, în care s-a relaxat și a fost aproape de familie.

Însă, vacanța s-a terminat, iar Adela Popescu și-a anunțat fanii că se întoarce la prima dragoste și în doar câteva zile o să înceapă filmările pentru un lungmetraj. Alături de ea o să se afle și Radu Vâlcan, iar noua producție în care cei doi joacă o să fie o comedie. Adela Popescu este cât se poate de entuziasmată și abia așteaptă ca fanii ei să vadă rezultatul.

„Salutare! Am plecat la Călimănești. Avem ceva foarte drăguț de făcut acolo și ne bucurăm pentru că nu am mai avut de mult așa o oră de stat noi doi în mașină să povestim chestii de adulți. Și ne-am mai dat seama de un lucru, că nu am apucat deloc să vă povestesc despre lungmetrajul pe care o să îl filmăm începând cu 6 mai. Pe 6 mai încep filmările în Vama Veche. Este un lungmetraj în regia lui Petre Năstase și scenariul este superb, distribuția senzațională, iată-ne (n.r. – arată spre ea și Radu Vâlcan) noi și ceilalți, normal că suntem senzaționali. Nu, serios acum, va fi ceva foarte tare.

Este o supercomedie, este ceva foarte relaxant, este exact ce trebuie pentru… nu știu… ai chef să mergi la film, să te destinzi, mă rog. De ce să vorbesc înainte să se întâmple lucrurile? Bun, deci noi pe 6 începem filmările în Vama Veche și o să vă ținem la curent la fața locului”, a spus Adela Popescu, în mediul online.

Adela Popescu, vacanță prelungită

În urmă cu doar câteva luni, după terminarea filmărilor de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, Adela Popescu, la fel precum Cabral, anunța că se retrage pentru o perioadă din televiziune. Vedeta a simțit nevoie de o pauză mai lungă, însă acum este gata să revină în forță.

În urmă cu o lună, vedeta Pro Tv își anunța fanii că o să revină pe micile ecrane din toamnă și că deja negocierile pentru noi proiecte au început.

„O să mă vezi (n.r. înapoi pe micile ecrane). Știu că mi se pune întrebarea aceasta: Și tu ce faci acum?. În primă fază am senzația că ar trebui să mă simt prost, ca și cum e ceva de rău. Dar a fost o alegere. Eu mi-am dorit, după niște ani în care am muncit foarte mult, cu copii foarte mici. M-am trezit că sunt foarte obosită, realmente. Nu mai puteam să fiu creativă, nu mai puteam să ofer nimic din ce știu eu că pot.

Atunci, am zis că trebuie să punem puțin stop, stăm puțin pe acasă, dormim, mâncăm, stăm cu copiii mai mult sau mai puțin, ieșim cu prietenii, nu ne grăbește nimeni, nu ne sună nimeni să ne trimită în anumite locuri și abia apoi când mă simt mai cu desaga plină, o să mă întorc. Da, acum au început, bineînțeles, niște discuții. Analizăm ce variante ar fi, ce ne place și ce ni se potrivește. O să mă vedeți, sigur. Sunt întâlniri, sunt discuții, sunt negocieri. Vedem din toamnă, din grila nouă”, declara Adela Popescu.

