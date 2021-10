Adelina, mesaj pentru soțul ei, Cristian Chivu. Fostul căpitan al echipei naționale împlinește, marți, 41 de ani

Cristian Chivu împlinește, pe 26 octombrie, 41 de ani. Adelina, soția fostului căpitan al echipei naționale, l-a felicitat pe ex-fotbalist și public, pe Instagram.

Pe 6 iulie 2008, Adelina şi Cristian Chivu s-au căsătorit religios, iar naşi le-au fost Victor Becali şi soţia lui, Manuela. Între timp, cei doi au devenit părinții a două fetițe, de care sunt foarte mândri. Astăzi este sărbătoare mare în familia fostului fotbalist, care își serbează ziua de naștere.

Adelina, soția fostului internațional român, nu a ratat ocazia și l-a felicitat pe soțul ei, pe Instagram. Lângă mesaj a postat și o fotografie, în care ex-fotbalistul apare alături de cele două fetițe.

“La multi ani, iubirea mea!♥️ #mybestfriend @cristianchivu #teiubesc #happybirthday”, a scris Adelina pe Instagram.

Adelina, despre relația cu Cristi Chivu: “Eu lui îi povestesc toate prostiile”

Recent, în cadrul unui interviu pentru Ok! Magazine, Adelina Chivu a dezvăluit că are o relație perfectă cu Cristian Chivu, cei doi înțelegându-se perfect și completându-se unul pe celălalt.

“Eu lui îi povestesc toate prostiile, nici n-are chef uneori să le asculte, vorbesc cu el mai mult decât vorbesc cu prietenele mele. El la fel îmi povesteşte mie tot – sunt expertă în tehnici de joc, ştiu toate accidentările de la stadion. Lucruri pe care le-ar vorbi cu un prieten de-al lui eu le ştiu pentru că le vorbeşte cu mine. La început nu era el foarte comunicativ, dar aici pot să-mi asum acest lucru, că l-am făcut să fie foarte comunicativ cu mine. În rest, cu alţii, nu am reuşit să-l fac să fie aşa, dar cu mine este şi asta e bine”, a spus Adelina Chivu.

“În fiecare an avem o vacanță singuri, doar noi doi”

În continuare, Adelina Chivu a făcut publică regula pe care ea și Cristi Chivu o respectă cu sfințenie, când vine vorba de aniversările lor.

“Noi în fiecare an avem o vacanţă singuri, doar noi doi. Anul trecut, evident nu am reuşit cu pandemia. Am plecat trei săptămâni în Puglia cu fetele şi s-a nimerit să fim acolo de aniversare. Dar de obicei o aniversăm noi doi singuri sau cu prietenii printr-o vacanţă în care mergem fără copii. Ne-am ţinut an de an de regula asta şi mă bucur foarte tare că abia aşteptăm amândoi perioada aia”, a mai precizat Adelina Chivu.