Adelina Pestrițu a fost deja vizitată de Moș Crăciun! Vedeta a făcut anunțul. „Noul membru al familiei”

Mai sunt câteva zile până la Crăciun, dar, Adelina Pestrițu a fost, deja, vizitată de Moș Crăciun. Bruneta a făcut marele anunț în mediul online și le-a dezvăluit internauților ce a primit. Aceștia au fost impresionați, toți declarându-se cuceriți de cadoul brunetei.

Adelina Pestrițu pare că a fost foarte cuminte în acest an, iar Moș Crăciun a decis să vină mai repede la ea și i-a lăsat cadoul sub brad. Vedeta a fost foarte bucuroasă de darul primit din partea Moșului și a imortalizat, imediat, momentul. Așa că, a scos telefonul și mai apoi le-a prezentat și fanilor din mediul online cadoul.

Se pare că Moș Crăciun a adus un nou membru în familia Adelinei Pestrițu. Nu este vorba despre o nouă sarcină așa cum mulți se așteptau, ci despre un nou cățeluș. Vedeta le-a prezentat patrupedul internauților și a dezvăluit că l-a numit „Sugar”. Internauții au fost cuceriți de micuț.

„Moș Crăciun a trecut mai repede pe la noi și l-a lăsat sub brad pe Sugar, noul membru al familiei noastre”, a scris Adelina Pestrițu, în dreptul unei filmări cu noul animal de companie.

Adelina Pestrițu, momente grele

Adelina Pestrițu este extrem de activă în mediul online. Pe lângă campaniile pe care le desfășoară, aceasta le prezintă interanuților și multe momente din viața ei. De-a lungul timpului au existat numeroase glasuri care au spus că are meseria și viața perfectă. Însă, bruneta îi contrazice.

Se pare că viața Adelinei Pestrițu nu este așa roz cum pare. Vedeta a mărturisit că a trecut prin multe momente grele, iar activitatea pe care o desfășoară cere numeroase sacrificii.

„Succesul nu vine fără dezavantaje la pachet. Indiferent despre ce domeniu discutăm. Trage după sine o serie de aspecte care mai de care mai controversate. Atunci când vrei să le faci bine pe toate, riști să devii frustrat, pentru că nimeni nu a reușit până acum să fie perfect pe toate planurile. Evident că am avut și eu căderile mele, momentele în care m-am închis în cameră și m-am descărcat plângând sau gândindu-mă unde greșesc de nu reușesc să le fac ca la carte, fără să lipsească anxietăți, dezamăgiri, chiar și neajunsuri, și aici nu mă refer la cele materiale.

Să fii influnecer nu este un job cu implicare part-time sau just for fun. Dacă vrei să ai realizări, trebuie să muncești. Mult. Non-stop! Și nu glumesc. Când pun capul pe pernă sau când o adorm pe cea mică, mă gândesc la ce mai am de făcut. Cumva simt că fur din timpul prețios pe care nimeni nu mi-l va da înapoi niciodată, cel pe care ar trebui să-l petrec exclusiv lângă ai mei. Nu e un moft, ci o necesitate, o dorință, o nevoie, o literă de lege pentru sănătatea inimii mele”, declara Adelina Pestrițu.

