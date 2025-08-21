Adelina Pestrițu a răbufnit după ce internauții au spus că fotografia în care apare alături de Jennifer Lopez nu este reală: ”A fost făcută de cineva din staff-ul ei”

Adelina Pestrițu, prinsă în mijlocul unui scandal online după concertul lui Jennifer Lopez de la București. Iată ce declarații a făcut aceasta!

Concertul susținut de Jennifer Lopez la finalul lunii iulie, în Piața Constituției, a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii. Mii de fani au venit să o vadă pe artista internațională, iar printre spectatori s-au aflat și numeroase vedete din România. Una dintre cele mai entuziasmate prezențe a fost Adelina Pestrițu, care a avut șansa să participe la o întâlnire restrânsă cu artista după show. Pentru a-și împărtăși bucuria cu fanii săi, vedeta a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de diva latino, însă în loc să fie felicitată, s-a trezit în mijlocul unei controverse neașteptate.

Ce declarații a făcut Adelina Pestrițu

La scurt timp după ce poza a apărut online, internauții au început să o analizeze în detaliu. Unii au susținut că imaginea nu ar fi reală, ci ar fi generată cu ajutorul inteligenței artificiale. Suspiciunile au fost alimentate de câteva aspecte observate de urmăritori: lipsa tatuajelor pe care Adelina le avea în trecut, cutele vizibile de pe braț și faptul că fotografia părea ușor prelucrată. Astfel, ceea ce trebuia să fie o amintire prețioasă s-a transformat într-un subiect de dezbatere intensă pe rețelele sociale.

„Înțeleg că suntem la începutul unei ere care ne va schimba percepția despre ceea ce ne înconjoară, ne va face să ne îndoim de cei pe care îi urmărim, de tot ceea ce este postat pe internet, de evenimente și fapte reale. Nu înțeleg cum ați ajuns să puneți eticheta AI pe o poză făcută cu un artist internațional, invitat în România să susțină un concert. Adică, nu eram eu pe Marte… La finalul concertului din Piața Constituției, organizatorii au făcut posibilă această întâlnire a fanilor cu Jennifer Lopez. În acest număr restrâns de persoane m-am aflat și eu… Am avut la dispoziție maxim două minute în care am schimbat câteva vorbe și am făcut acea poză despre care internetul din România a spus că e fake… Pozele au fost făcute de cineva din staff-ul ei. Acum să lămurim niște lucruri care, spun eu, sunt esențiale: poza făcută de fotograful din staff-ul ei și trimisă ulterior de cineva din echipa ei este aceasta (n.r. poza). Am schimbat-o în alb-negru pentru că mi se pare mult mai rezistentă în timp, având în vedere că este o poză de colecție și una de suflet”, a spus Adelina Pestrițu.

Reacțiile au fost împărțite. O parte dintre fani au considerat că acuzațiile sunt exagerate și că nu există motive serioase pentru a crede că poza este falsă, mai ales că Jennifer Lopez se afla în România, iar întâlnirile cu publicul au fost confirmate. Totuși, alții au insistat că detaliile din imagine ridică semne de întrebare și au transformat cazul într-un mic scandal virtual.

Această situație a scos din nou la iveală fragilitatea încrederii în era digitală. Tehnologia actuală permite crearea unor imagini extrem de realiste cu ajutorul inteligenței artificiale, iar utilizatorii online devin din ce în ce mai sceptici în fața oricărei postări. Controversa legată de fotografia Adelinei Pestrițu este un exemplu clar al modului în care reputația unei persoane publice poate fi afectată de speculații și interpretări, chiar și atunci când imaginea are la bază un moment autentic.

