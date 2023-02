Adelina Pestrițu, la momentul adevărului! A dat cărțile pe față și a spus ce operații estetice are

Subiectul operațiilor estetice este de multe ori ocolit de vedetele din România și nu numai. Astfel de intervenții sunt adesea judecate, așa că celebritățile aleg să nu vorbească despre acest subiect. La fel a făcut și Adelina Pestrițu, însă acum a decis să spună adevărul. Vedeta a vorbit deschis și a spus de câte ori a ajuns în cabinetul medicului estetician.

Adelina Pestrițu a dat cărțile pe față și a aborda subiectul intervențiilor estetice. Aceasta a primit de-a lungul timpului numeroase întrebări pe această temă și acum a decis să iasă în față și să spună adevărul. Vedeta a admis că pentru o perioadă nu a vrut să abordeze acest subiect și asta pentru că s-a temut că o să fie judecată. Însă, acum nu mai are nicio problemă și a spus lucrurilor pe nume.

Adelina Pestrițu a mărturisit că pentru a se menține în formă și pentru a arăta așa cum își dorește a trecut în repetate rânduri pragul medicului estetician. Aceasta a apelat la injecțiile cu acid hialuronic, la botox și nu numai. Vedeta are la activ și două operații estetice.

„Fetelor am rămas datoare cu un subiect pe care vreau să-l dezabtem aici pentru că au fost multe întrebări. Da, am botox. Nu e un subiect tabuu. Am impresia că ne e frică să vorbim despre botox, despre operații. E 2023 și încă e gândirea asta. Eu nu aș vrea să mai fie. Trebuie să ne simțim bine în pielea noastră. Bun, vorbim despre operații estetice. Știi care e problema, de fapt, cred că multe fete ar fi foarte deschise pe acest subiect.

Eu nu am simțit nevoia să fiu de la început pentru că societatea în care trăim e gata să ne judece în orice moment, indiferent ce ai face, mai ales când e vorba despre operații estetice. Aruncă cu hate doar așa pentru că ți-ai permis să intri în cabinetul medicului esetician. De ce să trăim așa? Asta am vrut și asta am simțit. O să o fac de câte ori simt eu și vreau. Și eu am trăit cu teama asta la început. Nu este nimic greșit. Mai rușinos este să spui la sfârșitul vieții că ai trăit după părerea oamenilor și după cum au vrut ei. Să mergi să repari niște lucruri nu mi se pare deloc rău”, a spus Adelina Pestrițu.

„Ne ajută natura, dar hai să fim serioși”

Pe lângă infecțiile cu acide hialuronic și botox, Adelina Pestrițu a dezvăluit că a bifat și două operații estetice. Este vorba despre o rinoplastie și o augumentare mamară. În ceea ce privește prima intervenție, Adelina Pestrițu a îmbinat utilul cu plăcutul. Se pare că intervenția a pornit ca un medicală, dar apoi a decis să împuște doi iepuri dintr-o lovitură.

„Am 2 intervenții: augumentare mamară și rinoplastie. Nu pot să spun că am un număr de intervenții pe care îl bifez anual, ajung în cabinetul medicului când simt că am nevoie. Operația de rinoplastie nu a fost doar de ordin estetic, ci și medical. S-au rezolvat niște probleme. Am fost super panicată. După un an am fost mulțumită de rezultat.

Ne ajută natura, dar hai să fim serioși. Ne mai ajută botox-ul, ne mai ajută sportul, o cremă bună. (…) Pentru ten folosesc creme, seruri, tratamente faciale de curățare și hidratare. Nu vă imaginați că am folosit creme ca să îmi dispară ridurile. Sunt sinceră cu voi și hai să fim serioși. Nu cred că există o cremă care să te întinerească așa”, a mai spus Adelina Pestrițu.

