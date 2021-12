Adelina Pestrițu, vacanță de poveste în Laponia. Cum a reacţionat fetiţa vedetei când l-a întâlnit pe Moș Crăciun: „Parcă nu-i venea să creadă că e real ceea ce vede”

Adelina Pestrițu împreună cu soţul său, Virgil Șteblea, dar și fiica lor au plecat într-o călătorie de poveste tocmai în Laponia. Pe pagina sa de Instagram, bruneta a povestit câteva lucruri despre experienţa minunată pe care o trăieşte, dar şi cum a reacţionat micuța Zenaida în momentul în care l-a întâlnit pe Moş Crăciun.

Adelina Pestriţu s-a pregătit intens pentru a pleca în Laponia. Cu câteva zile înainte s-a documentat foarte bine despre locurile pe care urma să le viziteze. De asemenea, bruneta şi-a luat multe haine groase, atât pentru ea, cât şi pentru soţul şi fiica sa pentru ca cele peste -20 să nu îi împiedice să se bucure de experienţă.

Într-un mesaj pe pagina sa de Instagram, Adelina Pestriţu a povestit despre întâlnirea privată pe care au avut-o cu Moș Crăciun. De asemenea, acesta a mărturisit faptul că Zeny nu va uitat niciodată ziua în care l-a cunoscut pe Moș Crăciun, Doamna Crăciun, elfii și renul Rudolf.

Cum a reacţionat fetiţa vedetei când l-a întâlnit pe Moș Crăciun

„Este incredibil cât de bine este totul gândit. Experiența este de neuitat.

Avantajele unui tur privat:

evitați aglomerația și statul în frig, la coadă copilul are o experiență 1 la 1 cu Moș Crăciun, Doamna Crăciun, elfii și renii transportul privat vă ia de la hotel și vă lasă tot la hotelul unde sunteți cazați aveți timp suficient pentru poze/video, cadouri fiecare minut face parte dintr-un film de poveste

Dacă noi am fost extrem de entuziasmați, Zeny este în extaz. Ajunși pe teritoriul Moșului Crăciun am coborât din mașina-transport privat și am fost preluați de un elf. În pădure, pe întuneric, unde mai zăreai câte un felinar aprins, în zăpadă stânga-dreapta, am fost conduși de micul elf la Moș Crăciun, care ne aștepta la poarta înaltă din lemn, cu felinarul aprins, în mână. Cânta și ne zâmbea larg, Zeny s-a oprit și s-a uitat lung la el și parcă nu-i venea să creadă că e real ceea ce vede. Moșul a luat-o de mânuță și au început să meargă pe drumul din pădure plin ochi cu zăpadă și copaci cu crengile lăsate de la atâta ninsoare. Îi aștepta o sanie trasă de un ren. Era chiar Rudolf, cel cu nasul roșu. Rudolf și un elf.

Zeny și Moș Crăciun s-au urcat în sanie și au pornit spre casa lui. Moșul i-a cântat tot drumul. Ajunși în fața casei, de la căldură iese Doamna Crăciun însoțită de un alt elf. Au luat-o amândoi de mână și au intrat în casă, de unde ieșea un miros cald de biscuiți dulci. Eram fascinați cu toții. Ne-am făcut confortabili, iar Zeny a fost invitată să facă biscuiți împreună cu Doamna Crăciun. A acceptat cu zâmbetul pe buze provocarea. A primit cadouri, au cântat, au dansat și au făcut multe poze. Totul fără ca să ne uităm la ceas sau să ne grăbească cineva. Absolut superb!”, a scris Adelina Pestrițu pe una dintre rețelele de socializare.

Sursă foto: Instagram