Ilinca Vandici și Ciprian Marica s-au despărțit în anul 2011, după doi ani de relație. Prezentatoarea TV de la Kanal D spera ca, la momentul respectiv, să fie luată de soție, însă astrele nu s-au „aliniat” în favoarea lor. Aceasta a explicat care a fost, de fapt, motivul central al despărțirii.

Ilinca Vandici a făcut dezvăluiri despre fosta sa relație cu fotbalistul Ciprian Marica. Inițial, bărbatul a fost acuzat că ar fi înșelat-o cu alte vedete din showbizul românesc, însă prezentatoarea TV a dezvăluit acum adevăratul motiv al despărțirii dintre cei doi. Ilinca Vandici își dorea, la momentul respectiv, să devină soția lui Ciprian Marica și să își întemeieze o familie. Însă, fotbalistul nu ar fi avut aceleași gânduri! Ilinca Vandici a explicat care a fost, de fapt, motivul central al separării din 2011.

“În relația de doi ani care am avut-o cu Marica, eu îmi doream să fie al eu, să mă vadă, să mă accepte și să mă arate lumii. Dar el nu mă arăta lumii! Am avut cu Ciprian o relație super frumoasă, doar că erau anumite puncte în care lucrurile nu se mai combinau. El vedea lucrurile altfel. El nu era pe direcția mea. Eu voiam copii, să mă căsătoresc! El nu voia! Și nici nu era cazul, pentru că, practic, eram niște copii”, a povestit Ilinca Vandici, într-un interviu acordat lui Mihai Ghiță, la Kanal D.

Ilinca Vandici a vorbit în cadrul interviului și despre relația cu familia ei. Vedeta Kanal D mărturisește că nu a avut o relația foarte bună cu mama ei, aceasta spunându-i că dacă va avea mai multe relații, atunci oamenii ar putea să o perceapă precum ”o femeie ușuratică”.

„Mama a avut de comentat mereu, după ea trebuia să am un singur bărbat toată viața. Mi-a zis că lumea mă va percepe ca pe o femeie ușuratică pentru că am avut mai mulți iubiți. Sunt supărată pe ea pentru lucrurile pe care nu mi le-a dat, pentru greșelile pe care amândouă le-am făcut. M-a ajutat însă mult cu fiul meu, Zian. S-a mutat la mine când eu eram în depresie. Am simțit un gol imens în mine atunci când l-au scos pe Zian. Am simțit că viața mea nu va mai fi despre mine. În pandemie am clacat. De atunci sunt în terapie”, a mai spus ea.

Ilinca Vandici a avut o relație specială cu tatăl ei: ”Tata a murit lângă mine! M-a așteptat!”

Când Ilinca Vandici avea 21 de ani, aceasta și-a pierdut tatăl. Omul care i-a fost aproape s-a stins din viață după o luptă de cinci ani cu o boală nemiloasă: cancerul.

”Când l-am pierdut pe tata mi-am dat seama că eu nu mai am pe nimeni! Eu aveam nevoie de un bărbat care să-l înlocuiască pe el. El a dus pe picioare cinci ani de zile cancerul. Nu m-am gândit niciodată la momentul că se va termina. I-am făcut rost de un tratament din SUA, chiar credeam că își revine. Eram la București, m-a sunat mama și mi-a zis că nu se simte bine. Am mers la el spital, era agitat. Îi era rău de trei zile și îl aduseseră la spital la Oradea. Am rămas singură cu el, s-a întors pe o parte și a murit. Mi-am dat seama după trei minute că nu mai respiră. L-am întors și am început să țip. Am fost în șoc câteva zile. Abia după două luni am realizat că a murit. Am senzația că m-a așteptat, a vrut să fiu lângă el. Tata și-a dorit mult un băiat. După ce m-a născut mama, el a băut trei zile și trei nopți de supărare că nu are băiat. Mereu am crezut că pe sora mea o iubea mai mult”, a mai povestit Ilinca.

