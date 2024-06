Adevăratul motiv pentru care Răzvan Simion nu și-a invitat colegii la nunta cu Daliana Răducan. Matinalul de la Neatza l-a chemat doar pe Dani Oțil

Prezentatorul a explicat însă că el și soția sa au avut un număr limitat de locuri. Au ales să organizeze o ceremonie simplă, cu un cerc restrâns de invitați. Acesta fiind și motivul principal pentru care nu și-a invitat colegii de emisiune la nunta cu Daliana Răducan.

„Foarte mulți prieteni au rămas, din păcate, în afara petrecerii, pentru că am avut 56 de locuri pe scaune, cu tot cu miri și nași. Și atunci, am luat câte doi invitați din fiecare categorie, a trebuit s-o las și pe mireasă să-și aducă din prieteni și apropiați

Am avut locuri limitate, pentru că ne-am dorit să facem într-un anume loc. N-am vrut afară, n-am vrut o nuntă mare. Culmea, eu am vrut o nuntă mare, mireasa a zis să facem o nuntă mică.

În primă fază, am zis să facem în Italia, acolo unde locuiesc socrii mei. Și să fim doar cu părinții, copiii cei mari și nașii. După care am primit tot felul de solicitări, «vrem și noi, vrem și noi».”, ne-a declarat Răzvan Simion.