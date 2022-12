Adevărul despre Andreea Moromete de la Survivor 2023. De ce a ieșit din Poliție și din ce face bani acum

Andreea Moromete este prima concurentă de la „Survivor România” 2023! Bruneta va face parte din echipa războinicilor și mărturiseşte că este pregătită să lupte până în marea finală! Tânăra în vârstă de 23 de ani, este născută în Alexandria, locuiește în București și a terminat Academia de Poliție. A lucrat în domeniu , însă a renunţat la funcţia pe care o avea şi a luat-o pe un alt drum.

Andreea Moromete, prima concurentă din echipa războinicilor la „Survivor România” 2023

În emisiunea lui Cătălin Măruță, s-a desfășurat timp de aproximativ 2 luni, cursa pentru biletul de aur către „Survivor România” 2023. Ei bine, acum știm că numele primului războinic care va ajunge pe insulă în luna ianuarie, este Andreea Moromete. 12 Participanți s-au luptat pentru un loc în echipa albastră din următorul sezon, însă tânăra a primit cele mai multe voturi și a fost aleasă.

„Oamenii de acasă sunt cei care au luat decizie și ei sunt cei care au decis cine merge la Survivor. Avem un plic unde sunt rezultatele votului. Din păcate, doar unul va pleca în Dominicană. Publicul a votat, iar noi putem să anunțăm. Primul Războinic la Survivor 2023 este Andreea Moromete”, a spus Cătălin Măruță în emisiune.

Andreea Moromete a renunțat la meseria de agent de poliție

Andreea Moromete are 23 de ani și este fost ofițer de poliție. Tânăra a renunțat la această meserie pentru că şi-a dat seama că nu pe acest drum vrea să meargă în viaţă, ba mai mult, spune ea, din punct de vedere psihic o obosea foarte mult ceea ce se întâmpla la locul de muncă. Cu toate acestea, bruneta a rezistat 3 ani în această funcție și mărturisește că poate face față oricărei provocări.

„Voi rezolva și problema pe care am avut-o în traseul de aici. Știu cât de muncitoare sunt. Tot ce am realizat până acum a fost prin muncă, nu prin noroc. Psihic, dacă am rezistat trei ani de zile într-un mediu pe care l-am detestat și nu mi-a făcut plăcere, nu am fost de acord cu ce se întâmpla acolo, pot să rezist oriunde”, a fost mesajul Andreei Moromete, după ce s-a aflat că ea e prima concurentă de la „Survivor România” 2023, potrivit Fanatik.

Andreea Moromete își câștigă banii din meseria de instructor de fitness

După ce a renunțat la meseria de agent de poliție, Andreea nu a putut rămâne pe loc, așa că și-a descoperit o nouă pasiune. În prezent aceasta este trainer și instructor de fitness. Se pare că nu degeaba își dorește tânăra să lupte în competiția din Republica Dominicană. Condiția sa fizică, dar și meseria spun multe despre potențialul pe care îl are.

Andreea Moromete a mărturisit că este o persoană muncitoare și garantează în fața tuturor că va da tot ce are mai bun în noul sezon „Survivor România” . Tânăra spune că se va pregăti intens și că va face cu siguranță performanță pe traseu.

„Tot ce am obținut în viața asta a fost prin foarte multă muncă și de asta vă garantez că dacă mă veți alege pe mine, voi da tot ce am mai bun. Eu mă voi pregăti și voi face performanță și pe traseu.”, a spus aceasta.