Adevărul despre Ema Uta și Pescobar, după ce au fost surprinși împreună pe insula milionarilor. Care e relația dintre cei doi, de fapt

La scurt timp după ce Ema Uta și Alex Bodi și-au spus adio, în presa mondenă s-a speculat că make-up artista și-ar fi refăcut viața alături de nimeni altul decât Pescobar, celebrul patron al lanțului de restaurante Taverna Racilor. Mulți dintre urmăritorii de pe rețelele de socializare cred că cei doi ar avea o legătură amoroasă. Iată ce se petrece, de fapt între Ema Uta și Pescobar, pe numele său real Paul Nicolau!

În luna martie a acestui an, Paul Nicolau, cunoscut sub numele de Pescobar, a devenit tată pentru a doua oară. După ce avea deja o fetiță, patronul de la Taverna Racilor și-a mărit familia cu un băiețel.

„Mulțumesc, mami! Sunt tătic de băiețel! Pescobar Junior! Mulțumim lui Dumnezeu!”, a fost mesajul transmis de Pescobar pe Instagram, după ce a devenit tată de băiat.

În urmă cu puțin timp, omul de afaceri și cu mama băiatului său, Gianina, au decis să facă fiecare o scurtă escapadă, dar separat: el în Grecia și ea la Mamaia.

Alegerea celor doi a stârnit suspiciuni în mediul online. Mai mult, zvonurile au fost amplificate și de faptul că, Ema Uta, fosta logodnică a lui Alex Bodi, a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii din aceeași locație ca Pescobar. Așa au apărutspeculațiile potrivit cărora cei doi ar avea o posibilă relație amoroasă.

Citește și: EMA UTA ÎL DĂ ÎN JUDECATĂ PE ALEX BODI! MUSCULOSUL ȘI-A CERUT SCUZE PUBLIC, DAR NU SCAPĂ DE INSTANȚĂ: ”ÎMI ESTE AFECTATĂ FAMILIA”

Adevărul despre Ema Uta și Pescobar, după ce au fost surprinși împreună pe insula milionarilor

Într-un interviu pentru Spynews, Caz Stan, prietenul controversatului om de afaceri, a declarat că Pescobar nici nu o cunoștea pe Ema Uta. El a explicat că cei doi au avut o interacțiune de câteva minute, după ce make-up artistul ar fi coborât lângă masa lui Paul Nicolau pentru a filma DJ-ul.

De asemenea, deoarece prietena Emei Uta îl cunoștea pe Caz Stan, au schimbat câteva cuvinte, dar nu a fost vorba de nimic mai mult, a adăugat acesta pentru jurnaliștii de la Spynews.

Astfel, în prezent, între Ema Uta și Pescobar nu există nici măcar o relație de prietenie.

Ema Uta și Alex Bodi și-au spus adio la scurt timp după logodnă

Ema Uta și Alex Bodi s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni, în ciuda faptului că omul de afaceri o ceruse în căsătorie. Make-up artistul a explicat public că problemele de înțelegere și orgoliile au fost cauzele despărțirii, adăugând că nu ar ierta niciodată violența. Pe de altă parte, Alex Bodi a făcut acuzații.

„Fosta mea relație s-a cam terminat acum vreo două luni. Nu am avut niciodată nicio treabă, am ignorat total. Ca să știe toată lumea, eu am plecat din relația asta. De ce am plecat? Pentru că am simțit că nu mai e locul meu acolo, pentru că am dat totul, chiar mi-am dat viața mea, la propriu și la figurat. Nu am mai fost apreciat. Oamenii tind să nu mai aprecieze lucrurile frumoase în viață. Pasul următor. Vorbim de dezamăgiri.

Să fim realiști. Eu am luat foc așa un pic când am văzut un podcast de al domnișoarei în care eram considerat dezamăgire. Acum, eu știu că ea încearcă să manipuleze și toată pătura asta a societății, toată feminitatea, toată partea feminină care se susține, că ea indica faptul ăsta (…) Când un bărbat ca mine, am avut un trecut mai tulburat, am făcut atâtea eforturi și sacrificii”, a dezvăluit Alex Bodi într-un videoclip transmis live pe Instagram.

Citește și: EL ESTE RIVALUL LUI ALEX BODI! CATERINA ŞI-A TATUAT NUMELE LUI ÎNTR-UN LOC INTIM