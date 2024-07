Ema Uta îl dă în judecată pe Alex Bodi! Musculosul și-a cerut scuze public, dar nu scapă de instanță: ”Îmi este afectată familia”

E scandal mare după despărțirea dintre Ema Uta și Alex Bodi. Deși au trecut mai bine de două luni de când și-au spus adio, recent, afaceristul a ieșit la rampă și a lansat o serie de atacuri dure la adresa fosetei partenere. Ei bine, după ce a văzut tot noroiul cu care Alex Bodi a aruncat la adresa ei, Ema Uta a luat atitudine și a răspuns într-un fel la care nimeni nu se aștepta. Blondina a fost reținută în declarații, însă un lucru este clar: îl dă în judecată pe Alex Bodi pentru defăimare.

La două luni după despărțirea de Ema Uta, Alex Bodi a luat foc și a explodat. Măcinat de faptul că relația a ajuns la final, bărbatul a ieșit în față și a lansat o serie de atacuri grave la adresa femeii pe care nu de mult a cerut-o în căsătorie. Afaceristul a vorbit despre chefurile la care make-up artista participa, despre aventurile ei amoroase cu bărbați însurați, dar și despre cât de geloasă era până și pe fiica lui (Vezi mai multe detalii AICI). Acum a venit rândul Emei Uta să iasă la atac și a făcut-o într-un mare fel.

(CITEȘTE ȘI: EL ESTE RIVALUL LUI ALEX BODI! CATERINA ŞI-A TATUAT NUMELE LUI ÎNTR-UN LOC INTIM)

După ce a fost bombardată de Alex Bodi, Ema Uta nu a stat degeaba și a ieșit și ea la atac. Însă, make-up artista a abordat o altă strategie și a ales să nu îl jignească pe bărbatul care i-a fost aproape mai bine de trei ani. Deși nu a aruncat la rândul ei cu acuzații grele, Ema Uta a lansat bomba. Se pare că blondina a decis să acționeze pe cale legală și anunță că îl va da în judecată pe Alex Bodi pentru defăimare.

După ce a văzut că fosta iubită îl amenință că va duce problema în fața oamenilor legii, Alex Bodi a răbufnit, din nou. Musculosul a revenit cu o nouă serie de acuzații, însă la scurt timp pare că s-a calmat. După ce s-a „răcorit” public și a spus tot ce avea de spus despre make-up artistă, afaceristul a revenit la sentimente mai bune. Acesta a recunoscut că a greșit atunci când a atacat-o pe Ema Uta, iar discursul lui s-a schimbat radical.

„Nu sunt omul care să facă rău. M-am lăsat influențat de anumiți oameni care mi-au arătat niște imagini și postări cu ea, dar Ema nu s-a drogat de față cu mine și nu știu să facă lucrul ăsta. Oamenii mi-au arătat, dar e foarte ușor să faci rău și foarte greu să faci bine. Nu sunt eu în măsură să judec trecutul cuiva. M-am lăsat influențat de niște chestii care nu mă reprezintă. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că nu este stilul meu. Eu nu mă răzbun și nu port niciun război cu femei, mai ales cu femeia care urma să-mi fie soție. Indiferent ce se întâmplă, nu cred că recurgem la mesaje care pot denigra.

M-a luat valul, nu am cum să vorbesc urât despre fata asta. Am trăit 3 ani împreună, ne-am cunoscut familiile. Am fost rănit de anumite ”săgeți” trimise din partea ei, de anumite mesaje, posibil să fie ol tachinare, o răzbunare, dar niciodată nu e prea târziu. Mă simt dator de scuzele astea. Mi-am dat seama că îi poate afecta cariera, poate avea de suferit. Am vorbit și cu fratele ei ieri. E vorba că am răspuns impulsiv și am dat apă la moară, pentru ce? Nu e vorba de indiferență, de egoism. Eu pot să fac ce vreau, la fel și ea, dar ne asumăm. Avem prea multe amintiri împreună, amintiri care nu pot fi șterse niciodată”, a transmis Alex Bodi.