Adevărul despre geto-dacii de la nord de Dunăre | Daniel Roxin, dezvăluiri la „Altceva cu Adrian Artene”

Daniel Roxin este invitatul special din cel mai recent episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”. Jurnalistul îi învită pe ascultători într-o călătorie memorabilă despre trecerea timpului, istorie, patrimoniu cultural, documente medievale despre geto – daci, dar și o serie de povești necunoscute despre civilizațiile avansate de pe teritoriul României. Ediția integrală poate fi urmărită AICI.

Jurnalist, scriitor, realizator TV și promotor al valorilor românești, Daniel Roxin le prezintă românilor o serie de teme și mențiuni documentare despre istoria, civilizația și cultura geto-dacilor la nordul Dunării. Aceștia erau organizați în triburi și uniuni de triburi. Urmele așezărilor vechi de pe teritoriul țării noastre includ cetăți, așezări rurale și fortificații.

Adevărul despre geto-dacii de la nord de Dunăre

Într-un dialog captivant cu jurnalistul Adrian Artene, ”căutătorul de comori” Daniel Roxin pătrunde în misterioasa și necunoscuta lume a geto-dacilor, măreția strămășilor noștri, ceea ce în prezent a devenit ”istoria furată” a românilor.

DANIEL ROXIN: Spre exemplu, istoricul Dan Oltean chiar în acest an a identificat numai puțin de 10 surse latine din secolele IV până în secolul IX, deci exact în perioada așa, care vorbesc despre daci și geți la Nordul Dunării. Deci sunt documente medievale și la începutul epocii medievale care atestă prezența lor în acea perioadă de întuneric a istoriei noastre. Ca să ne apropiem despre faptul că Atila s-a autoproclamat rege al Daciei.

Păi nu s-a putut autoproclama dacă nu era ceva care să se justifice așa. În plus, în cântecul Nibelungilor se vorbește despre un duce valah sau dac, sau cum vrei să-i spunem, care a venit, care era foarte important și care a venit cu o suită de, parcă, suită de cavalerii la nunta lui Atila. Deci există…”, a spus jurnalistul Daniel Roxin.

ADRIAN ARTENE: ”Adică sunt fragmente care ne ajută să ne recuperăm istoria furată. Pentru că putem vorbi de o istorie furată. Acum, dintr-o neglijență, dintr-un act premeditat, nu știm și nu ne pronunțăm, dar există lucruri care ar trebui să revină, sau nici măcar să revină, să apară, poate pentru prima oară, în manualele de istorie. Să învățăm despre ele. Pentru că, așa cum afirmați, copiii care au preocupări în zona istorică nu știau nimic despre cultura Cucuteni.”

