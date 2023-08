Adevărul despre relația dintre Bianca Giurcă și Alin, după finalul de la Insula Iubirii. Rolul pe care l-au avut Speak și Ristei, ei l-au încurajat

Bianca Giurcă și Marius Moise au participat la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. La scurt timp după ce au ajuns în Thailanda, concurentul a și călcat strâmb și a fugit în brațele ispitei Oana Monea. După ce a văzut imaginile controversate cu iubitul ei, șatena a rămas dezamăgită și a primit sprijin din partea ispitei masculine, Alin Simoiu. Cei doi s-au apropiat, lucru care l-a supărat pe Marius Moise. După sfârșitul competiției de la Antena 1, cuplul s-a destrămat, iar fanii emisiunii s-au gândit că acum este șansa ispitei să facă un pas spre Bianca Giurcă. Cum stau, de fapt, lucrurile între cei doi, după finalul sezonului?

Bianca Giurcă și Marius Moise și-au spus adio după terminarea emisiunii Insula Iubirii. Cei doi s-au întors în România despărțiți, însă au încercat să-și acorde încă o șansă, în speranța că lucrurile vor începe să meargă. Ei bine, n-a fost să fie, iar ruptura a fost inevitabilă. Fostul concurent al competiției fenomen de la Antena 1 a tunat și a fulgerat pe internet, unde a dezvăluit că nu are de gând să se împace cu o femeie care continuă să se vadă cu ispita de la Insula Iubirii, din cauza căreia relația lor s-a destrămat.

„Nu poți să zici că te împaci cu mine și tu ieși cu persoana care mă deranjează cel mai mult în club din trei în trei zile. Cum adică vrei să te împaci cu mine, dacă tu te duci la Nuba și ești cu Alin, te duci la Breeze și ești cu Alin? Nu înțeleg. Una zici și alta faci”, spunea Marius Moise, într-un live făcut pe TikTok.

Ce se întâmplă, de fapt, între Bianca Giurcă și Alin Simoiu

După finala tumultuoasă a emisiunii Insula Iubirii, mulți telespectatori au rămas cu semne de întrebare privind relația dintre Alin Simoiu și Bianca Giurcă. Dacă lucrurile n-au mers între ea și Marius Moise, atunci fanii competiției au vrut-o alături de ispită. Ce-i drept, cei doi s-ar fi întâlnit întâmplător, după sfârșitul producției de la Antena 1, lucru care le-a dat de gândit multora.

În recentul podcast postat pe YouTube, Speak, Florin Ristei și Radu Bucălae au dezbătut intens un subiect controversat: întâlnirea dintre Bianca și Alin, într-un club. Speak nu s-a putut abține și a dezvăluit că Alin ar fi venit în căutarea Biancăi, în locația respectivă.

„A venit Alin la noi la masă. Și îl întreb: ‘Ce faci aici?’ și el zice: Mi-a scris lumea că e Bianca aici”, a ținut să spună Speak.

Pe de altă parte, Alin Simoiu îl contrazice. El susține că întâlnirile au fost din pură coincidență. Mai mult decât atât, tânărul mărturisește că a fost încurajat de Speak și Ristei, să meargă să discute cu Bianca, atunci când erau în club. „Ceea ce s-a întâmplat între mine și Bianca în cele două dăți în care ne-am văzut a fost pură coincidență. Eu eram de vineri în Constanța. Am trecut prin Breeze pe la 1 și ceva, având un grup de prieteni acolo să îi salut, am rămas la ei câteva minute, la masă. Întâmplarea a fost să fie și Romeo cu Daria acolo, i-am salutat și mi s-a spus că e și Bianca cu ei. Am salutat, am rămas la vorbă și cam atât.

Iar ce s-a întâmplat în Nuba sâmbătă, eram la un restaurant lângă, prietenii mei se aflau în Nuba, am intrat în club, Ristei și Speak erau pe partea stângă la masă, m-am oprit, i-am salutat, am rămas cu ei mai mult de povești și au spus să trecem pe la Bianca să o salutăm. Asta s-a întâmplat. Nu m-am dus pentru că m-a chemat pe mine cineva acolo”, a dezvăluit fosta ispită de la Insula Iubirii, pentru Redacția.ro.

Ce crede Alin Simoiu despre relația dintre Bianca Giurcă și Marius Moise

Ispita de la Insula Iubirii crede că relația dintre Marius Moise și Bianca Giurcă nu mai există, pentru că șatena a decis că nu mai vrea să fie cu el, după ce ar fi realizat anumite lucruri.

„Nu am apucat să văd acest filmuleț, nici nu vreau să îl văd, nu am timp să mă uit la asemenea prostii și comentarii. Toate aceste lucruri le spune, din punctul meu de vedere, pentru că cel mai probabil Bianca nu vrea să mai fie cu el, și-a dat seama, habar nu am, n-am intrat prea tare în povestea asta după emisiune. Le spune în apărarea lui. Asta e părerea mea. Mai departe, aș minți să spun lucruri pe care nici măcar nu le știu”, a mai spus tânărul, pentru sursa citată mai sus.