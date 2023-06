Adevărul despre rochia și bijuteriile purtate de Gina Pistol la nunta cu Smiley. A mărturisit abia acum, la o lună de la eveniment

Cu doar câteva zile înainte de a împlini o lună de la nunta cu Smiely, Gina Pistol și-a adus aminte că nu le-a răspuns fanilor la întrebările referitoare la rochia și bijuteriile purtate în ziua cea mare. Ca urmare, a început o serie de postări prin care dă toate detaliile.

Fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite a purtat o pereche superbă de cercei, pe care a accesorizat-o cu un lanț finuț. Pentru a pune mâna pe ei, dar și pentru a respecta tradiția prin care trebuia să aibă ceva vechi la nuntă, i-a cumpărat prin licitație.

„Am fost întrebată de unde sunt bijuteriile purtate în ziua nunții. M-am uitat, recent, peste pozele superbe, făcute cu trag, așa că mi-am amintit că trebuie să vă răspund. Așadar, cerceii sunt luați de pe un site de antichități. I-am licitat, iar lănțișorul acela finuț, cu diamant mic, sincer, nu cred că se potrivea ceva mai bine”, a spus Gina Pistol pe Instagram.

Nemulțumirea Ginei Pistol, spusă abia la o lună după nunta cu Smiley

Așa cum a spus și în ziua marelui eveniment, vedeta de la Antena 1 a ales mai întâi soțul, apoi rochia. A văzut-o întâmplător, în urmă cu mulți ani și a stabilit că așa se va îmbrăca în ziua cea mare.

„Să vă povestesc despre prima ținută. Rochia de mireasă. În urmă cu câțiva ani, căutând una, alta pe Pinterest, am dat peste o poză cu această rochie. Gândindu-mă, cu voce tare în capul meu: «Dacă o să mă mărit vreodată, this is „ză” dress!» După ani și ani, iată că am fost cerută de soție”, spune blondina.

Haaaa! Cine ar fi crezut?!! Și înainte să spun „DA”, știam deja ce rochie o să port.Ca să scurtez povestea, că poate aveți și alte conturi de urmărit, minunăția asta este din mătase, dantelă, brodată cu mici perluțe și cristale Swarovski, alea strălucesc cel mai scump”

Chiar dacă a fost mulțumită de accesorii și rochie, sandalele nu prea i-au dat pace. Nu a putut să le poarte mai mult de câteva ore, de aceea a optat pentru ciocate la petrecerea de după.

„Sandalele sunt comode, dar nu prea, adică 3-4-5 ore sunt ok, mergi dreaptă, mândră, stai frumos la poze și la cununie, apoi o să cauți cu disperare o pereche de ciocate”, a spus fosta prezentatoare TV pe Instagram.

Nuntă cu peste 300 de invitați de la Antena 1 și PRO TV

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit pe data de 27 mai, la un local de pe malul lacului Snagov. În aceeași zi, au avut atât cununia civilă, cât și pe cea religioasă, iar nași le-au fost George și Maria Manole.

Mai bine de 300 de invitați le-au fost alături, printre care se numără: Pavel Bartoș, Andreea Esca, CRBL, Sore, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Răzvan Fodor, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și mulți alții.

