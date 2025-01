Adevărul din culise! Pepe, la un pas să spună adio emisiunii “Te cunosc de undeva”: “De vreo două ori n-am putut semna contractul!” Ce rol a avut Cosmin Șeleși

Pepe este la cârma noului sezon “Te cunosc de undeva”, unde face echipă cu Alina Pușcaș, figura iconică a emisiunii. Practic, prezentatoarea TV este singura vedetă care și-a păstrat locul în formatul emisiunii, după multe permutări în rândul juraților, dar și o schimbare în cuplul de prezentatori față de debut. Evoluția lui Pepe a fost una spectaculoasă în emisiune, unde a debutat în calitate de concurent, fiind învestit, în ultimele sezoane, după retragerea lui Seleși, în rol de prezentator. Artistul a povestit, pentru CANCAN.RO despre cooptarea la “Te cunosc de undeva” și oferta Antenei 1 pe care, initial, a fost nevoit să o decline de două ori, neavând timp fizic să participe la filmări și nedorind să încurce programul de lucru.

Pepe are priză la public și se numără printre cei mai apreciați artiști datorită și datorită timpului vocal inconfundabil, aspecte importante de care producării show-ului tranformării au ținut cont în momentul în care l-au ofertat pentru a participa prima oară la “Te cunosc de undeva” în calitate de concurent.

Pepe: “Cred că de vreo două ori n-am putut semna contractul”

Doar că lucrurile nu s-au legat rapid, iar Pepe, deși era încântat de proiect, a fost nevoit să refuze. Explicația a fost clară și înțeleasă de reprezentanții Antenei 1. Aceștia și l-au dorit atât de mult pe cântăreț în ograda lor, încât au revenit cu oferta și sezonul următor. Abia a treia oară au bătut palma și înțelegerea a fost parafată.

“Prima dată nu am putut lua parte la acest proiect, pentru că aveam concerte puse. Cred că de vreo două ori n-am putut semna contractul, că prevede un timp pe care trebuie să ți-l asumi și e important să nu încurci nici alte contracte, nici acest proiect să nu fie încurcat de către cineva care e cu mintea în 15 locuri.

Iar atunci când am hotărât să semnez și când am intrat în acest proiect, am intrat all in. Prima transformare a fost Shakira. Nu mi-am ales eu, așa îți dă ruleta. E dumnezeul emisiunii ruleta”, a povestit, pentru CANCAN.RO, artistul despre cum a ajuns să facă parte din show-ul transformărilor.

Perfecționist de fel, Pepe a îmbinat utilul cu distracția, asumându-și fiecare personaj, de la repertoriu la modul de prezentare, detașându-se clar în rândul concurenților. Așa că lucrurile s-au legat foarte frumos pentru el. Iar producătorii și-au dorit să îi valorifice talentul și i-au dat pe mână și alte responsabilități.

“Țin minte că imediat după Skakira am avut Dan Teodorescu, am și câștigat și a doua și a treia gală. Am învățat foarte multe din acest show.

După ce am fost concurent în toate variantele, pe urmă am fost și jurat un sezon, am fost și la canapea făcând echipă cu fiecare concurent în parte, nemaiprimind puncte”, ne-a povestit el despre evoluția sa la “Te cunosc de undeva”.

Ce i-a spus Seleși lui Pepe după retragerea de la “Te cunosc de undeva”: “Să nu văd pe altcineva în locul meu, pe tine da!”

Ultimele sezoane l-au prins în postura de prezentator alături de Alina Pușcaș, între cei doi fiind o chimie evidentă. Practic Pepe a fost omul potrivit la locul potrivit după retragerea lui Cosmin Seleși din proiect. Actorul a vrut altceva și a migrat la Pro TV, unde prezintă “Batem palma”. Și-a dorit ca artistul să preia atribuțiile lui la emisiunea de la Antena 1, ceea ce s-a și întâmplat.

Pepe a avut concurență pentru postul de prezentator, însă printre atu-urile lui au fost buna integrare în echipa emisiunii și faptul că știa formatul foarte bine.

“După care mi s-a propus să fiu prezentator la vreo 3 săptămâni distanță, după ce eu l-am avut pe Seleși la concert online și am stat cu el și spunea că nu își mai dorește să revină la “Te cunosc de undeva, că vrea să se mute în Pro”.

Și prima dată când am primit vestea, am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe Seleși, pentru că e prietenul meu și mi-a spus: “Ia-l mai repede să nu văd pe altcineva!”. Mi-a dat și două-trei nume. “Să nu văd pe altcineva în locul meu, pe tine da!” , a povestit, pentru CANCAN.RO, Pepe.

“Suntem prieteni. Am primit și felicitări din partea lui, după care am răsuflat liniștit: publicul m-a primit cu dragoste din prima”, a conchis Pepe.

Filmările pentru sezonul 21 din show-ul transformărilor totale sunt în toi. CANCAN.RO a anunțat în exclusivitate schimbările de la masa juriului: Cristi Iacob este out de la “Te cunosc de undeva” și Ilona Brezoianu este înlocuitoarea Andreei Bălan, precum și echipele de concurenți: Alexandra Ungureanu și Keo, Oana Matache și Radu Siffredi, Nick de la N&D și Shift, Doinița Oancea și hairstilistul Marian Capet.

