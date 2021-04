Adevărul din spatele artistului Florin Salam: "Nu am timp să învăț cine sunt" + "Am vrut de multe ori să renunț la ce fac cel mai bine, dar ..."

Florin Salam este considerat un adevărat showman. Nu mai este nicio surpriză faptul că atunci când urcă pe scenă, manelistul dă tot ce are mai bun și emană foarte multă energie. Acesta e Florin Salam omul, nu doar artistul, căci între cel care apare în fața publicului și cel de acasă nu e nicio diferență. Artistul și-a deschis sufletul în fața lui Damian Drăghici și a răspuns mai multor întrebări, în speranța că va ajunge și mai aproape de sufletele oamenilor.

Îndrăgitul cântăreț de manele a spus pentru prima dată cine este cu adevărat. Nu a făcut referire la banii pe care-i are, nici la talentul cu care a impresionat o lume întreagă, ci la o caracteristică de preț, bunătatea:

” De multe ori mă gândesc dacă am aflat cine sunt eu. Nu știu! Ce pot să-ți spun, cu siguranță, îmi cunosc sufletul și sunt un om care n-are face rău niciodată. Restul, nu știu dacă o să am timp să învăț să cine sunt. Știu că sunt iubit de oameni, sunt și criticat, dar nu asta contează. Ceea ce știu cu adevărat despre mine e că am un suflet bun. „, a declarat Florin Salam în podcastul lui Damian Drăghici.

Cu toate acestea, din cauza obstacolelor pe care le-a întâmpinat de-a lungul carierei, Florin Salam a fost de multe ori pe punctul de a renunța la muzică.

„Eu m-am chinuit foarte mult! Poate de multe ori m-am gândit să renunț la ce fac cel mai bine, dar probabil și răsplata … Pentru că, zic eu, chinul și durerea psihică n-au preț, și atunci, vine un fel de răsplată dumnezeiască. „, a mai adăugat artistul.

CITEȘTE ȘI FLORIN SALAM A AJUNS ÎN INSTANȚĂ! MANELISTUL ARE DATORII DE CÂTEVA MII DE EURO

Florin Salam, copilărie plină de lipsuri

Artistul a fost atras de muzică încă din primii ani de viață. Tocmai din acest motiv îl însoțea pe tatăl lui la fiecare nuntă sau botez la care mergea să cânte. A fost atras de muzică, dar nu și de școală. Și-a continuat studiile doar de gura mamei sale.

Copilăria nu a fost una deloc ușoară, părinții acestuia nu câștigau foarte mulți bani, așa că după ce a mai crescu mergea singur la cântări. Pe vremea aceea, Florin Salam ajunsese să câștige jumătate din salariul pe care-l avea mama lui, adică 500 de lei, pe care-i aducea acasă.

”Cântam la clanța ușii, cu acordeonul, închideam ochii și trăiam momentul, ca și cum aș fi fost pe scenă. Aceasta pe la 6-7 ani. Voiam să fiu prieten cu ei, cu lăutarii celebri, să dau mâna cu ei. Mare vorbă: legea atracției. De mic copil, am visat ceea ce am realizat în viață”, a declarat cântărețul.

VEZI ȘI FIICA LUI FLORIN SALAM, GEST SFÂȘIETOR ÎN AMINTIREA FĂNICĂI. CE OMAGIU I-A ADUS BETTY MAMEI SALE