Vești îmbucurătoare despre Elena Cârstea, după ce a suferit un accident vascular masiv. Adrian Enache a reușit să stea de vorbă și chiar să o vadă pe cea care-i este prietenă apropiată de mai bine de 30 de ani. Artistul a oferit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, detalii despre starea de sănătate a Elenei Cârstea.

Stabilită de ani buni peste Ocean, unde are o familie fericită alături de soțul său american și cele două fiice adoptate, Elena Cârstea a îngrijorat o țară întreagă, după ce a anunțat că a suferit un atac cerebral, iar apoi o pneumonie ce i-au pus în pericol viața.

Adrian Enache se numără printre cei care au văzut-o recent, printr-un videocall pe artistă. El ne-a mărturisit că buna sa prietenă și-a revenit, stă în picioare și s-a bucurat la dedicația pe care împreună cu Vali Vijelie i-au făcut-o pe cameră: „Și-a revenit, este bine, în măsura în care se poate. Ne-am văzut video pe telefon, eu și Vali Vijelie i-am cântat, i-am făcut dedicații, am spus glume, am încercat și noi să o înveselim. S-a bucurat, i-am adus fericire după momentele cumplite prin care a trecut. Nu mi s-a părut că ar fi rămas cu o sechelă, era perfect normală, prietena mea dintotdeauna, așa cum o știu”, a declarat Adrian Enache, pentru CANCAN.RO.

Ce invitație îi lansează

Artistul i-a transmis, totodată, prin intermediul nostru, faptul că o așteaptă la următorul său spectacol de la Sala Palatului.

„Elena Cârstea se numără printre artiștii care mi-au influențat cariera, am colaborat, am cântat împreună. La primul spectacol a fost invitată, dar nu a putut veni. Vreau să-l organizez și pe al doilea, cu toți cei care au făcut parte din viața mea artistică, și o aștept să urce pe scenă. De fiecare dată când ajunge în România, mă sună și chiar am mai cântat împreună”, ne-a mai spus acesta.

„Am stat la urgență vreo două săptămâni și ceva”

Elena Cârstea a mărturisit, recent, că nu mai putea merge și a ajuns la urgență, unde a fost internată mai bine de două săptămâni.

„Am răcit foarte tare, am făcut pneumonie și un accident vascular cerebral. Nu am mai putut să merg și nu știam de ce. Asta a fost înainte de pneumonie. Și tot s-a agravat. Și am ajuns la spital. Am stat la urgență vreo două săptămâni și ceva, apoi am făcut tratament acasă. Toată luna trecută și luna aceasta am fost în continuu la doctor, la toate testele. Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin de prostii, să mă reapuc de fumat. Acum sunt bine, m-am lăsat de fumat, sunt tare mândră de mine”, a declarat Elena Cârstea, în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP by Cristi Brancu”.

