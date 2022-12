Adrian Minune și-a pus fațete dentare. Cum arată artistul cu un zâmbet ca la Hollywood

Adrian Minune și-a făcut o schimbare radicală! Cântărețul și-a surprins fanii, asta după ce a decis să aibă un zâmbet precum celebritățile de la Hollywood. Manelistul nu s-a uitat la bani și a scos din buzunar o sumă frumușică pentru a-și pune fațete dentare. Iată cum arată acum!

Adrian Minune este, fără doar și poate, unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele din România. Artistul știe foarte bine că pe lângă voce, și imaginea contează mult, motiv pentru care a decis să o îmbunătățească. Recent au apărut în mediul online mai multe imagini ce au reușit să îi surprindă pe fanii săi.

VEZI ȘI: ADRIAN MINUNE, SHOW TOTAL LA UN EVENIMENT. CE A FĂCUT ARTISTUL ÎN FAȚA INVITAȚILOR

Cântărețul a decis să apeleze la medicul stomatolog și să-și pună fațete dentare.

Fațete dentare se pot achiziționa la prețuri între 1300 și 2500 RON/fațetă, potrivit prețurilor afișate de mai multe cabinete stomatologice.Prețul fațetelor este influențat de calitatea materialului din care sunt realizate.

Ce avere are Adrian Minune

Adrian Minune a activat în domeniul muzical peste 20 de ani, iar acum se poate mândri cu o avere impresionantă. Manelistul ar fi reușit să își cumpere 15 vile, 13 mașini, mai multe terenuri și obiecte de lux, precum ceasurile scumpe și așa mai departe.

De curând, s-a speculat că Adrian Minune se află pe locul trei în topul celor mai bogați cântăreți de manele din România. De asemenea, s-a mai scris că onorariul manelistului pleacă de la 6.000 de euro, dar din dedicații, artistul strânge chiar și 20.000 de euro la un eveniment.

Mai mult decât atât, cea mai mare sumă câștigată, vreodată, de către Adrian Minune, dintr-un singur eveniment, a fost de 60.000 de euro, în anul 2002. La un moment dat, el alături de alți trei asociați au reușit să strângă în total 1,5 milioane de euro, în urma vânzării unui teren.

”Averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a povestit manelistul.