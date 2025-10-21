Acasă » Știri » Adrian Nechita a revenit în România după 23 de ani petrecuți în Marea Britanie, dar a rezistat doar 11 luni. Care este motivul

Adrian Nechita a revenit în România după 23 de ani petrecuți în Marea Britanie, dar a rezistat doar 11 luni. Care este motivul

De: Anca Chihaie 21/10/2025 | 18:08
De ce s-a reîntors Adrian în Anglia/foto: captură TikTok

Un român stabilit de peste 20 de ani în Anglia a decis să se reîntoarcă în țara sa natală, România. Însă, după doar 11 luni petrecute pe plaiurile românești, a hotărât să se întoarcă în Marea Britanie. Iată de ce a luat această decizie!

Adrian Nechita este un tânăr originar din Iași care și-a petrecut majoritatea vieții adulte în Marea Britanie, stabilindu-se în Birmingham, regiunea West Midlands. Aproape 23 de ani au trecut de când a părăsit România, timp în care și-a construit o viață solidă, o familie și o carieră stabilă. În ciuda anilor petrecuți peste hotare, legătura cu țara natală a rămas puternică, iar anul trecut a luat decizia de a încerca să revină definitiv în România, dorind să își reconstruiască viața aproape de rădăcinile și oamenii lui.

De ce s-a reîntors Adrian în Anglia

Întoarcerea în România, însă, s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât anticipase. După numai 11 luni petrecute în Iași, Adrian și familia sa au realizat că adaptarea la realitățile din țară era mult mai complicată decât își imaginau. Diferențele dintre sistemele sociale și economice ale celor două țări au devenit evidente rapid, iar provocările cotidiene au început să pună presiune asupra familiei.

Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Cheltuielile de trai au fost unul dintre factorii principali care le-au afectat decizia. Costurile vieții în România, combinate cu dificultatea de a găsi un loc de muncă stabil fără conexiuni sau recomandări, au făcut ca revenirea să fie extrem de dificilă. Această situație a evidențiat contrastul puternic dintre modul de funcționare al societății românești și cel britanic, unde chiar și cei cu salariul minim pot să ducă o viață decentă.

„Sunt căsătorit de aproape 19 ani, avem 5 copii și ne-am gândit să ne întoarcem definitiv la Iași. România e totuși țara noastră și ne vedeam viitorul lângă cei de acasă, dar după 11 luni petrecute acolo nu am putut să ne readaptăm… Viața e scumpă în România, iar un loc de muncă de Doamne-ajută găsești doar dacă ai pile și relații. În schimb, în Anglia sistemul și societatea funcționează așa cum e normal”, a transmis Adrian, potrivit Anunțul UK.

Viața în Anglia oferă stabilitate și predictibilitate. Locuința, cheltuielile zilnice, accesul la servicii și siguranța socială sunt elemente care, în Marea Britanie, sunt considerate normale și accesibile pentru majoritatea oamenilor, chiar și pentru cei aflați la început de drum. Pentru Adrian, revenirea în România a fost un șoc în comparație cu aceste standarde. Chiar dacă sentimentul de apartenență și dorul de casă erau puternice, dificultățile cotidiene și lipsa sistemelor bine puse la punct au făcut adaptarea aproape imposibilă.

„În România, da, mi-e dor de oameni, de limbă, de mâncare, de anumite obiceiuri. Dar aici, în Anglia, am siguranța aia de zi cu zi, nu am stresul ăla zilnic. Nu trebuie să mă lupt ca să am ceea ce e normal să am”, a mai spus bărbatul.

UN ROMÂN STABILIT ÎN ANGLIA DEZVĂLUIE CUM E TRAIUL ACOLO, DE FAPT. FILMAREA S-A VIRALIZAT RAPID: ”PIERZI TIMP PREȚIOS”

