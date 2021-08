Adrian Romcescu, dezvăluiri incredibile despre Aurelian Andreescu

Adrian Romcescu, unul dintre artiștii legendari ai generației de aur din care făceau parte nume precum Aurelian Andreescu, Dan Spătaru, Margareta Pâslaru, a fost invitat recent, la podcastul găzduit de Adrian Enache, ”Laivu’ lu’ Enache”.

Fiind cunoștințe vechi și prieteni, dialogul dintre cei doi artiști a decurs natural, cu dezvăluiri incredibile din trecutul glorios al muzicii ușoare românești.

”Eu când am venit în gașca asta, de se zice de aur, eu eram puști între ei, aveam 17 ani. Aurelian Andreeascu, cu 14 ani mai mare decât mine, Dan Spătaru, cu 17 ani mai mare, după Dan spătaru nu se mai putea cânta, Margareta Pâslaru, altă legendă, eu eram puștiul”, și-a început Adrian Romcescu povestirea.

Întrebat cum a început prietenia de o viață care l-a legat de Aurelian Andreescu, Adrian Romcescu a răspuns: ”Eu, cu un an înainte fusesem în orchestra de la Mamaia, l-am acompaniat (n.r. pe Aurelian Andreescu), cântam la vioară. Am luat vreo 1200 de lei atunci, erau bani grei! În anul în care am fost în orchestră a venit Aurelian (n.r. la Festivalul de la Mamaia), a luat mențiune și a cântat ”Un fluture și-o pasăre”.

Piesa ”Oameni” (n.r. celebrul șlagăr al lui Aurelian Andreescu) a fost înregistrată la o emisiune de televiziune, într-un studio la TVR, cu Jolt Kerestely. Eu am filmat înaintea lui o piesă și după mine a venit Aurică, eu așa îi spuneam. Eu am plecat din studio, beau o cafea la barul TVR și când mă întorc… terminase piesa, în 6-7-8 minute. O dată a repetat-o, o dată a tras-o. Și îl aud, la modulație, eu trecând pe acolo. Intru în studio: ”Aurică, ce-i asta măi nene?”. El, minunat și el: ”Nu știu, mi-a ieșit tot!”. Aurelian a fost o performanță, nici lui nu îi venea să creadă cum de i-a sunat în halul ăla”, a spus Adrian Romcescu.

Cum era să fii vedetă în anii 70-80, când se umplau stadioane? Răspunsul a venit natural, presărat cu umor, dar și cu note de modestie.

”Aurelian Andreescu versus Adrian Romcescu. Am umplut stadioane. La stadion, luam 3000 de lei. (cât un salariu de inginer la acea vreme). Plus că… totul se reducea la gagici. Atunci aveai un ban, nu aveai problema zilei de mâine. Aurelian chiar zicea: toată viața lumea mi-a dat de băut, dar lumea nu m-a întrebat dacă mi-e foame.”, a mai spus Adrian Romcescu.

Discuția a continuat firesc, despre femei. Cum alegeai femeile? Cum le triai? ”Nu știai să le triezi, luai mai multe! Specialitatea mea au fost balerinele. Am făcut un pariu, cu un coleg, câte? Eu 7, el 9, într-o vară”.

