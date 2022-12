Adrian Sînă a pus țara natală pe harta internațională a muzicii, dar se declară surprins: „Nu mi-am imaginat vreodată că muzica mea poate fi populară în afara României!”

Printre artiștii care au pus România pe harta internațională a muzicii se numără Adrian Sînă, alături de o galerie selectă formată din Inna, Alexandra Stan, Morandi și alte nume cu hit-uri peste granițe. Trupa Akcent a luat naștere în anul 1999 și s-a scindat în anul 2013, în urma unor disensiuni între membrii componenți. În urmă au rămas piese cu succes global, aspect menționat de Adrian Sînă în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cu peste 23 de ani de activitate muzicală, fondatorul trupei Akcent susține că nu și-ar fi imaginat vreodată proporțiile pe care creația sa le-a căpătat în raport cu tendințele internaționale de consum. Adrian Sînă a gustat succesul, iar acum și-a adjudecat un moment de respiro, pentru cei ce se întrebau de ce artistul nu mai lansează piese pe radio. Soțul Ancăi Serea se concentrează pe afaceri și reprezentații live.

„Nu mi-am imaginat vreodată că muzica mea sau muzica românească poate fi populară în afara României!”

CANCAN.RO: Cum s-a schimbat formula Akcent, n-ați fost în aceeași formulă de la început?

Adrian Sînă: Puțină lume știe, primul album Akcent a fost lansat în anul 2000 și era în formula eu și Ramona. Prima mea lansare ever, prima înregistrare și lansare efectivă a fost în ’99.

CANCAN.RO: Cum s-a modificat industria muzicală de atunci și cum s-a modificat Adrian Sînă de atunci și până acum?

Adrian Sînă: Industria muzicală a avut o traiectorie foarte interesantă și e în continuă mișcare, ceea ce e și normal și firesc. La vremea respectivă n-am crezut niciodată și nici nu mi-am imaginat vreodată că muzica mea sau muzica românească poate fi populară în afara României și am văzut asta, e frumos.

CANCAN.RO: Succesul ăsta ce impact a avut asupra ta?

Adrian Sînă: Eu cred că am acumulat foarte mult în perioada asta, am învățat foarte mult. Cred că am experimentat foarte mult și am învățat enorm în muzică.

CANCAN.RO: Acum nu mai ești atât de prezent și atât de vizibil pe canalele de difuzare, ce s-a întâmplat cu Adrian Sînă în ultimii ani?

Adrian Sînă: Nu mă mai concentrez pe asta, programul meu e extrem de încărcat și din păcate am decis să iau o pauză pe zona de producție și de înregistrări. Am vrut să îmi schimb puțin optica de abordare, am intrat ușor și în zona de business care îmi place foarte mult. Dar în același timp mi-am optimizat timpul pentru zona de concerte și pe zona de business. Și atunci nu mai am timp să stau în studio să compun și să produc.

