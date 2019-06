Adriana Bahmuțeanu dă de pământ cu Magda Vasiliu, după ce fosta prezentatoare a criticat cuplul Brigitte – Florin Pastramă

Adriana Bahmuțeanu a răbufnit în public după ce a văzut criticile aduse de Magda Vasiliu cuplului Brigitte – Florin Pastramă. Vedeta de la Antena 1 i-a transmis un mesaj dur, la care fosta prezentatoare de la Prima TV nu a rămas nepăsătoare… cuvintele care i-au fost adresate au măcinat-o.

Adriana Bahmuțeanu, mesaj dur pentru Magda Vasiliu care a criticat cuplul Brigitte – Florin Pastramă

La scurt timp după ce a văzut postarea Magdei Vasiliu pe o rețea de socializare, Adriana Bahmuțeanu i-a transmis fostei prezentatoare de știri un mesaj în care a făcut-o cu ou și cu oțet, fără să țină cont de drama pe care aceasta o duce cu fiul ei bolnav. Vedeta de la Antena 1 le-a luat apărarea lui Brigitte și Florin Pastramă, care își vor uni destinele și în fața Lui Dumnezeu weekendul viitor – pe 7 iulie au nunta, iar bruneta va avea două rochii de mireasă, semnate de creatoarea de modă Galia Lahav, originară din Israel.

“Reacția Magdei Vasiliu e mai penibilă ca bățu-n baltă!!! Ce-o fi apucat-o, nu știu, mai ales că Magda, o persoană greu încercată de viață și boala băiețelului ei, ar fi trebuit să fie empatică, sensibilă și în niciun caz să pună etichete sau să judece persoane pe care nu le cunoaște personal sau de care n-a auzit decât la jurnalele de știri. Până la urmă, nu suntem toți la fel, nu vorbim, nu ne comportam și nu ne imbrăcăm la fel, iar dragostea, indiferent de cât de mult ar dura ea sau nu, merită aplaudată!!! N-am înțeles nici de ce sunt penibili cei doi: oamenii s-au îndrăgostit, trăiesc o viață de lux și se mai ciondănesc, ca în orice cuplu!!!

Ce n-a învătat Magda este că presa tabloid și implicit majoritatea populației vor fi tot timpul fascinate de astfel de povești, oamenii vor fi curioși să afle picanterii despre personajele mondene. Până la urmă, nu ne învârtim toți în aula Academiei, ci mai degrabă în cluburile de fitze din Mamaia, unde poate fi văzută, câteodată, și celebra avocată a lui Mazăre, (o doamnă, de altfel, tobă de carte) pusă pe distracție după o zi grea de instanțe!!! E dreptul ei!!! P. S. Ochelarii sunt misteaux!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe contul ei oficial de Faceboo.

Magda Vasiliu, mesaj acid la adresa lui Brigitte și a soțului ei, Florin Pastramă

“«Hai, fă! Hai, hai în apă, fă!». Asta l-am auzit azi pe un individ, Pastramă, chemând-o în apa Mării Negre pe Brigitte Sfăt, care chicotea flatată cumva de atenția iubitului/soțului( n-am înțeles exact). Era în emisiunea lui Măruță… Am ajuns să văd imaginile astea, care vă spun sincer că m-au marcat iremediabil și profund, doar pentru că nu m-am putut dezlipi de tv. Știu, e greșit, e nasol, dar, așa a fost… Un cuplu mai stupid, mai ireal, mai penibil, rar mi-a fost dat să văd….

Povesteau cum draperiile au costat 200 de milioane, cum ceștile de cafea vreo 4.000 de euro….Eu urmăream în stare de șoc. Și am văzut multe de a lungul timpului… Continuăm să repet, cu riscul de a-l plictisi/enerva pe Cosmin Stoian, că „oamenii ăștia chiar există”… cred că încercam să mă conving pe mine însămi că-s reali…

Când, ușor-ușor, mi-am revenit din șoc, am schimbat canalul și am dat de avocata lui Mazăre. Alt șoc! Și am început iar să mi spun”oamenii ăștia chiar există”… Acum sunt bine. Am depășit șocul. Am depășit lehamitea și stupoarea… sunt ok.

Până la meciul de mâine nu mă mai uit la tv . Asta că să fiu sigură că nu pățesc nimic și pot vedea liniștită România-Germania….Dar, oamenii chiar există…”, a scris fosta prezentatoare TV pe pagina ei de Facebook în urmă cu câteva ore bune.