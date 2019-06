Magda Vasiliu i-a răspuns Adrianei Bahmuțeanu, după ce vedeta Antena 1 a dat cu ea de pământ pentru că a criticat cuplul Brigitte – Florin Pastramă

Răzbiul purtat prin intermediul mesajelor făcute publice de Magda Vasiliu și Adriana Bahmuțeanu continuă. Fosta prezentatoare de știri i-a răspuns vedetei de la Antena 1 la câteva ore după ce aceasta din urmă a dat cu ea de pământ pentru că a criticat cuplul Brigitte – Florin Pastramă. Mai mult, fosta știristă de la Prima TV le-a criticat și pe unele dintre vedetele din showbiz pentru felul în care aleg să meargă la evenimentele mondene și, în special, pentru motivele pentru care acceptă, de fapt, invitațiile.

Magda Vasiliu, mesaj subliminal pentru Adriana Bahmuțeanu și alte vedete din showbiz

Târziu în noapte și la câteva ore bune de la mesajul acid al Adrianei Bahmuțeanu, Magda Vasiliu a făcut o postare subliminală pentru Adriana Bahmuțeanu și alte vedete din showbizul autohton. Ea le-a criticat pe divele care merg în “atmosfera aia falsă, spoită, strălucitoare” de la diferite petreceri mondene, dar și pentru că aleg să își pună gene, extensii și să își împrumute ținutele de la diferite branduri. Vedeta a mărturisit public că ea nu se regăsește într-un astfel de decor, motiv pentru care “a bifat” puține evenimente mondene în trecut, pe când apărea la TV.

“Știți, vreo 15 ani, am lucrat în presă. Chiar mai mult, dacă pun și anul în TVR, când e impropriu spus: «lucrat», mai degrabă am învățat… E, în toți ăștia 15-16 ani, am tot primit invitații la tot felul de evenimente d-astea mondene… Nu cred că m-am dus la mai mult de 3 sau 4, pentru că nu mă regăseam în atmosfera aia falsă, spoită, strălucitoare.. .Eu nu pot sta cu un pahar în mână, făcând conversație cu persoane care nu mă cunosc decât de la TV și care, în consecință, practic, nu mă cunosc deloc. N- am avut și nu am genți de firmă, pantofi de «fitze» nici atât, iar pe cârpe, nu pun mare preț. Nu sunt genul care să împrumut rochii, să fac aranjamente cu tot felul de designeri doar că să mă vadă niște străini îmbrăcată conform standardelor lor. Eu am propriile standarde… Nu zic că e bine că mine sau că aș fi vreun exemplu… nici pe departe. Prefer să stau cu familia, să mă văd cu prietenii, să stau cu Vlad, să-mi răsfăț câinii și pisicile, să pot trăi așa cum vreau eu… Și, câteodată, să scriu… mă relaxează, îmi dă un sentiment de libertate și de bine, pe care niciodată nu l-am încercat la vreo petrecere d-asta de «fitze», cu gene false, extensii de păr și pantofi pe care mâine îi duci înapoi de unde i-ai luat….”, a scris Magda Vasiliu azi-noapte, la ora 22:53, pe contul său oficial de Facebook.