Adriana Bahmuțeanu, foc și pară! Fratele mai mare vrea tutela copiilor ei cu Silviu Prigoană

Lupta pentru tutela copiilor lui Silviu Prigoană continuă să stârnească controverse. Deși fratele mai mare solicită oficial custodia minorilor, în realitate, îngrijirea acestora este lăsată în seama fratelui mai mic, o situație care ridică numeroase semne de întrebare. Invitată la CANCAN SENZAȚIONAL, Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre tutela copiilor ei.

Fratele mai mic, care are deja familia lui, soție și un copil mic, locuiește cu minorii în timp ce fratele mai mare încearcă să obțină tutela legală. Acest aspect ridică îngrijorări cu privire la stabilitatea și siguranța copiilor, dar și la capacitatea reală a acestora de a primi îngrijirea de care au nevoie.

Adriana Bahmuțeanu, invitată specială în cadrul emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL, a făcut declarații neașteptate despre fostul său soț, Silviu Prigoană, și relația acestuia cu copiii lor. Vedeta a adus în discuție detalii interesante referitoare la dinamica familiei, menționând că fratele mai mare ar fi solicitat tutela, însă a decis să lase fratele mai mic să se ocupe de copiii lor, subliniind cum se împart responsabilitățile în cadrul familiei.

De la moartea fostului om de afaceri, copiii au fost separați de anumite rude, ceea ce a condus la tensiuni sporite în familie. Un episod recent a evidențiat dificultățile întâmpinate de mama copiilor, care a avut ocazia să-i vadă doar pentru câteva minute într-un spațiu impropriu pentru întâlniri de familie.

„Cel care nu locuiește în casă cu copiii cere tutela. Dar lasă pe frasu mai mic să stea cu copiii mei. Frasu mai mic are și el nevastă, un bebeluș. Cum stă el cu copiii? Ce abilității parentale, să spunem, au acești indivizi ca să știe ei cum să traverseze un copil de 14 ani?

Că atunci, în acele momente, orice ființă umană are nevoie de de suportul persoanelor apropiate, persoanele de atașament, adică mama, bunica, bunica lor, mama mea, nu i-a văzut pe acești copii de când a murit Silviu Prigoan. Dar înainte am operat-o, am dus-o la spital și i-a fost înlocuită o arteră și au venit copiii singuri cu Uber-ul la spital să o vadă pe măsa mare. S-a putut. Acum, de când a murit Prigoan, nu se mai poate. Cum e posibil așa ceva? Eu vă întreb. Asta este absurdistan, securistan, numiți-l cum vreți, corupțiostan. Asta este România.”, a spus Adriana Bahmuțeanu la CANCAN SENZAȚIONAL.