Adriana Bahmuțeanu, intervenție chirurgicală de urgență: ”Nu se bagă oricine la aşa ceva. Există risc de deces”

Adriana Bahmuțeanu se va opera de urgență, fiindcă o plasă pe care medicii i-au pus-o în urmă cu cinci ani s-a rupt și s-a agățat de intestine. Vedeta a fost invitată în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, și a vorbit despre problemele sale medicale.

Adriana Bahmuțeanu a trecut printr-o operație acum cinci ani – fiind vorba despre multiple hernii -, iar medicii i-au pus o plasă. Numai că, din cauza efortului făcut, plasa s-a rupt. ”Ghinion de neșansă”, a spus Adriana în timpul emisiunii.

„Eu acum cinci ani am avut o operaţie, am avut multiple hernii. Mi s-a pus o plasă, dar pentru că am făcut efort, acea plasă s-a rupt. Este unde băgată printre maţe. Ghinion de neşansă. Probabil e o greşeală, dar nu mai contează”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

”Mi-a fost foarte greu să găsesc medicul potrivit”

Adriana a început să facă investigații cu o lună în urmă, fiindcă a resimțit dureri în partea stângă. Și este conștientă că intervenția chirurgicală nu va fi una ușoară, existând chiar risc de deces.

”De vreo lună am început să fac investigaţii pentru că mă durea în partea stângă. Nu oricine poate să facă o asemenea operaţie. Nu se bagă oricine la aşa ceva. Există risc de deces. Urgenţă este când plasa agăţată în intestine rupe un intestin. Se poate întâmpla oricând. Urmează să fac nişte investigaţii şi să mă hotărăsc când mă voi opera. Mi-a fost foarte greu să găsesc medicul potrivit, dar l-am găsit. Nu ştiu dacă mai putem programa. Este o urgenţă”, a mai spus Adriana Bahmuteanu.