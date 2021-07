Adriana Rusu lansează „Cum ar fi” în memoria tatălui ei pierdut anul acesta

Cunoscuta datorită piesei “Noi doi” cu Tataee, Adriana Rusu lansează un nou single care se încadrează în categoria poveștilor de dragoste, dar din care ii dedica câteva versuri tatălui sau pe care l-a pierdut de curând.

Adriana Rusu s-a nascut in Republica Moldova, loc in care a avut parte de o educatie aparte si o copilarie fericita, iar conexiunea cu familie ei unita este una speciala.

Artista a suferit anul acesta pierderea tatalui ei, moment devastator pentru ea, iar acum ii dedica piesa “Cum ar fi”, dupa cum spune: “Piesa asta înseamnă mult pentru mine, mai ales ca primul vers al ei mă face sa mă gândesc la tatal meu pe care l-am pierdut acum câteva luni >… exact așa s-a întâmplat cu tata. Viata are caile ei si dacă la primul meu mare hit cu Tataee, îmi amintesc cum tata a stat cu mine pe platoul de filmare toată ziua, când am filmat videoclipul asta m-am gândit mult la el si la pierderea mea, așa ca asta e unul dintre motivele pentru care clipul este unul simplu, în care apar doar eu si poate e chiar putin dark pe alocuri. Asa mă simteam în ziua filmării clipului, putin dark si goală pe dinăuntru cu gândul ca asta e ultimul single al meu pe care tata a reușit să-l asculte. Piesa este una de dragoste si poveștile de dragoste dor, m-au durut, dar durerea pierderii cuiva din familie depășește orice altceva.”

Piesa este produsă de Ciprian Lemnaru de la @tnturbanrecordlabel (TNT Urban), iar de videoclip s-a ocupat Cristi Șerban aka Christu. In videoclip, Adriana apare in diferite ipostaze, de la cantatul la pian, la dansul in lumina difuza, ilustrandu-o pe aceasta in secvente emotionante, profunde, iar la final ramane intrebarea “Cum ar fi”.

Adriana Rusu le-a avut alături de ea pe platoul de filmare si pe prietenele ei Andra Mihail si Adina Ene care s-au ocupat de hair & makeup.