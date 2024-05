Afacerea cu care s-au îmbogățit doi români întorși după 7 ani din Italia. Sebastian și Ioana au avut ideea genială în timpul unei seri de băut

Sebastian și Ioana Jitariu, un cuplu de români, au visat la o viață mai bună și au plecat în Italia, în speranța că vor reuși să își rotunjească veniturile. După 7 ani de muncă în străinătate, au avut o idee genială. Într-o seară, în timp ce savurau împreună un pahar de vin, s-au gândit să se întoarcă în România, unde au pus bazele unei afaceri prospere.

Sebastian și Ioana au decis să renunțe la munca în străinătate și s-au întors în România. În Italia, cei doi au învățat tainele viticulturii, așa că au ales să pună bazele unei afaceri în acest domeniu. De altfel, este singurul business de acest fel din Botoșani.

Într-o seară, în timp ce savurau un pahar de vin, cei doi soți au avut o idee genială: să vină în România pentru a pune în aplicare tot ce au învățat în Italia. Sebastian și Ioana au început prin a planta o viță de vie, iar acum produc anual 5.000 de sticle de vin.

„În Italia am învăţat cum se vinifică, mi-a plăcut foarte mult şi mi-am dorit să ne întoarcem în România şi să aplicăm ceea ce am învăţat acolo. (…) Mi-a plăcut foarte mult ideea de agricultură ecologică. Mai apoi, într-o seară, stând la un pahar de vin cu soţia mea am decis să plantăm o viţă de vie. Aveam teren la părinţii mei aici, în comuna Frumuşica”, a povestit Sebastian Jitariu în cadrul emisiunii Afaceri de la Zero.