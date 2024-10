Afacerea în care Serena Williams ar fi băgat 18.000.000 de dolari. E un trend nou preferat si de români

Pe lângă ilustra ei carieră în tenis, care a propulsat-o în situația de a fi una din cele mai celebre sportive ale tuturor timpurilor, Serena Williams a reușit să devină și una dintre cele mai importante femei de afaceri din lume.

Serena Williams, câștigătoare de 23 de ori a turneelor Grand Slam, s-a remarcat prin lansarea de noi mărci și prin investiții în startup-uri, scrie THE SPORTS RUSH.

Abordarea folosită de Serena Williams în lumea afacerilor nu se limitează la simpla realizare de profituri și la câștigarea de bani. În toate deciziile sale financiare, campioana de tenis s-a străduit să își urmeze pasiunile din afara terenului de tenis sau să contribuie la binele societății, prin abordarea unor probleme de lungă durată.

În ce a ales Serena să investească

Una dintre investițiile recente ale Serenei Williams urmărește să ajute societatea să devină mai durabilă prin utilizarea bunurilor returnate.

Rebelstork, un startup de cumpărături online, a reușit să strângă peste 18 milioane de dolari de la investitori, cu contribuții venind și din partea legendarei jucătoare de tenis din America.

Scopul de bază al start-up-ului Rebelstork este să strângă produse pentru copii – cum ar fi cărucioare – returnate de clienți sau din surplusurile magazinelor și să le vândă la un preț redus. Astfel, produsele returnate ajung la oameni care au nevoie de ele și nu la gropile de gunoi, și sunt utilizate la potențialul lor.

Rebelstork colaborează atât cu retaileri foarte cunoscuți cum ar fi Target, dar și cu branduri pentru copii cum ar fi BabyBjörn.

Rebelstork activează într-un sector cu un potențial vast.

Potrivit National Retail Federation, sectorul echipamentelor pentru copii a contribuit cu aproape 16 miliarde de dolari din totalul de 753 de miliarde de dolari de marfă returnată. În același timp, se spune că această afacere crește cu 300% de la an la an și, prin urmare, Williams poate obține profituri uriașe.

Compania lui Jay-Z, Marcy Venture Partners, s-a numărat și ea printre investitorii care au contribuit sume importante la capitalul Rebelstork.

Serena Williams a fondat Serena Ventures, un fond de capital de risc, în 2017 și de atunci investește în întreprinderi mici și mari. Ca mamă, Williams este destul de interesată cu privire la companiile care se ocupă de copii și, prin urmare, a investit în ele în mod repetat, Rebelstork fiind doar un exemplu.

Anterior, Williams a investit într-o aplicație de socializare pentru copii numită Zigazoo. În 2022, ea a scris și o carte pentru copii, The Adventures of Qai Qai.

Jucătoarea de tenis a fondat, de asemenea, o companie de producție numită Nine Two Six Productions, prin intermediul căreia au realizat un film despre tatăl lui Williams, “King Richard”. Filmul a obținut o nominalizare la Oscar.

Împreună cu sora ei, Venus Williams, Serena deține o pachet minoritar de acțiuni în echipa NFL Miami Dolphins. Ea deține, de asemenea, un brand de modă și unul de bijuterii, S by Serena și, respectiv, Serena Williams Jewelry.

Astfel, legenda americană încearcă să se bucure de implicarea în niște sectoare de activitate, așa cum își dorise de mult dar nu putuse din cauza angajamentelor sale în tenis.

