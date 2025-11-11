Ajutor de încălzire și pentru energie în iarna 2025–2026. Cine beneficiază de acești bani

Ministerul Muncii sprijină românii vulerabili în perioada rece. Statul va pune la dispoziție un ajutor de încălzire și supliment pentru energie în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Cine sunt cei care pot beneficia de ajutor, de fapt?

Programul pentru ajutoare/suplimente pentru încălzirea locuinței continună și în sezonul rece 2025-2026. Persoanele aflate în situații vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul de încălzire și suplimente pentru energie.

Cum poți obține ajutorul pentru energie electrică

Potrivit anunțului făcut de ministrului Muncii, Florin Manole, persoanele singure (cu venituri mici) și familiile aflate în dificultate pot beneficia de ajutorul de încălzire și de suplimentul pentru energie. Ajutorul pentru încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2025, iar suplimentul pentru energie se va acorda pe tot parcursul anului.

”Familiile și persoanele cu venituri mici pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie. Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Suplimentul pentru energie se oferă lunar, pe tot parcursul anului. Cererile se depun la primăria localității în care locuiți, iar formularele pot fi obținute de la sediul primăriei sau descărcate de pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială”, se arată în anunțul publicat pe pagina de Facebook a ministrului Muncii.

Consumatorii vulnerabili pot beneficia de:

ajutor pentru încălzire, care acoperă total sau parțial costurile cu încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026

suplimentul pentru energie acordat lunar, pe tot parcusul anului.

Cine beneficiază de ajutorul de încălzire

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este acordat în baza dispoziției primarului și se adresează familiilor sau persoanelor singure fără alte bunuri ori proprietăți, care au un venit mediu lunar de până la 1.386 lei/persoană pentru familie sau până la 2.053 lei pentru persoane singure.

