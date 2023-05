Alegeri în Turcia. Erdogan și Kilicdaroglu, luptă strânsă. Rezultatele parțiale arată că va exista turul doi

Se rescrie o nouă pagină în istoria lumii. „Domnia” lui Recep Tayyip Erdogan s-a clătinat de-a binelea după ani întregi în care Turcia a fost în criză, dar și după cutremurele care au devastat țara și au făcut zeci de mii de victime. Președintele turc se află la putere de 20 de ani, însă mandatul lui este pus în pericol.

Turcii au votat, duminică, în cadrul unuia dintre cele mai importante scrutine din istoria de 100 de ani a Turciei moderne. Soarta poporului turc poate să se schimbe radical, după 20 de ani în care Tayyip Erdogan este la putere. Numărătoarea voturilor prezidențiale s-a desfășurat ore bune, iar primele rezultate au apărut deja în presa turcă. Alegerile din Turcia sunt foarte importante în aceste momente, reprezentând o șansă imensă ca Erdogan să-și piardă puterea în stat după două decenii.

Turkey elections update;

Runoff is almost certain now per two rival news agencies

Anka news agency; 94.45% of ballot boxes

• Erdogan; 49.02%

• Kilicdaroglu; 45.2%

• Ogan: 5.3%

Anadolu: 89.2% of ballot boxes

• Erdogan: 49.94%

• Kilicdaroglu: 44.3%

• Ogan: 5.3% pic.twitter.com/aqsB239e2K

