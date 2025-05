Alegeri prezidențiale 2025. George Simion vs. Nicușor Dan. Ce arată cifrele institutelor de sondare

Astăzi, 18 mai, românii se pregătesc pentru, poate, cele mai importante alegeri din ultimii ani. A început votul în turul II prezidențial. Aproape 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi, astăzi, la urne pentru a-şi alege preşedintele pentru următorii cinci ani. Cei doi candidați pentru cursa pentru Cotroceni sunt: Nicușor Dan și George Simion.

Potrivit sondajelor realizare azi, în ultima zi de alegeri pentru români, % sunt următoarele:

Potrivit Digi Tv, voturile din diaspora încă nu au fost numărate.

Până la ora aceasta, românii au fost în număr ridicat la urne – 64,69 %. Din totalul de aproape 12 milioane de români de la vot, 7.330.814 dintre alegători au votat la orașe, iar 4.305.659 în mediul rural.

UPDATE 20:50: Prezența la urne cu 10 minute înainte de închiderea urnelor este de 64,56 %. 11.612.433 milioane de români au votat, dintre care 7.315.191 la orase, iar 4.297.242 în mediul rural.

UPDATE 20:30: Cu 30 de minute înainte de închiderea oficială a urnelor de vot, prezența a fost de 64,02 %. 11.516.461 de români au votat duminică, 7.230.386 dintre ei în mediul urban și 4.246.249 în mediul rural.



UPDATE 19:42: Șeful Avangarde, care realizează unul dintre cele două exit-poll-uri, Marius Pieleanu, nu crede că rezultatele de la ora 21:00 vor fi cele finale ale alegerilor prezidențiale.

UPDATE 19:02: MAE a anunţat duminică seara că au fost detectate semne ale „interferenţei ruse” în procesul electoral de alegere a preşedintelui României. Campania a fost depistată pe mai multe rețele de socializare și Telegram.

„În timpul alegerilor prezidenţiale aflate în desfăşurare în România vedem din nou semnele interferenţei Rusiei. O campanie virală de ştiri false pe Telegram şi pe alte platforme de reţele sociale are ca scop influenţarea procesului electoral”, a arătat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, duminică seară, într-o postare pe reţeaua X. El a adăugat că acest lucru „era de aşteptat, iar autorităţile române au demontat ştirile false”.

UPDATE 19:00: Românii au ieșit în număr uriaș! Peste 10 milioane au exprimat azi preferința politică pe buletinele de vot. Până la ora aceasta, prezența la vot este de 59,37 %, adică 10.678.758 de voturi. Românii au votat în orașe în număr de 6.753.489, iar în mediul rural în număr de 3.925.269. Am depasit prezenta totală la vot din turul 1.

UPDATE 18:20: A apărut o mare dezinformare cu aproape 3 ore înainte de închiderea urnelor. Potrivit Mediafax, pe contul @19romania89 a fost publicat, duminică, un clip video cu titlul „Soldati francezi in Romania in haine de jandarmerie Romana”. Ministerul Apărării Naţionale (MApN) semnalează o tentativă de manipulare.

UPDATE 18:00: Prezența la urne este de 55,37 %, încă puțin și românii ating pragul speculat de 65% pentru acest tur. În total au votat 9.960.018 de alegători, dintre care 6.325.051 la orașe și 3.634.967 în mediul rural.

Potrivit România TV, ar exista deja 3 acuzatii serioase de frauda, se cere deja renumărarea voturilor.

UPDATE 17:00: 51,18 % prezență la urne și românii mai au 4 ore la dispozitie sa își aleagă viitorul președinte pentru următorii 5 ani. Din 9.206.322 de alegători, 5.886.973 dintre ei au votat în orașe, iar 3.319.349 au votat în mediul rural.

Județele cu prezență ridicată la vot:

Județe cu prezență scăzută la vot:

UPDATE 16:47: MAI, prima reacție după ce a apărut în spațiul public un mesaj alarmant: „se încearcă asasinarea președintelui ales George Simion (…) exact pe scena unde se va bucura pentru victorie și le va vorbi alegătorilor”.

„Vă semnalăm o nouă tentativă de manipulare a cetățenilor cu informații false, prezentate sub formă de avertismente oficiale. Reiterăm faptul că aceste mesaje sunt complet neadevărate, fiind special concepute pentru a induce panică și a crea o stare generală de nesiguranță”, se arată în mesajul transmis de MAI.

UPDATE 16:00: 47,09 % este prezența la urne la ora aceasta. 8.470.196 de români au ieșit astăzi din case pentru a pune ștampila pe favoritul lor. 5.457.202 de români au votat la oraș, iar 3.012.994 în mediul rural.

UPDATE 15:47: Poliția din Constanța a făcut duminică, 18 mai, verificări, după ce mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova și-au exprimat votul în stațiunea Mamaia.



UPDATE 15:00: Românii vin în număr tot mai ridicat la urne, prezența fiind de 42,35 % la ora aceasta. Un total de 7.618.560 de români au votat azi, dintre care 4.945.920 din mediul urban, iar 2.672.640 din mediul rural. Diaspora a depășit de mult pragul de 1 milion, cu o cifră exactă de 1.210.376 de alegători.

Prezență ridicată la vot:

Prezență scăzută la vot:

UPDATE 14:48: Peste un milion de români au votat în diaspora, cu un număr exact de 1.189.785 de buletine de vot. Procesul electoral decurge foarte bine în Franța.

UPDATE 14:06: Marcel Ciolacu și-a exprimat și el votul. În plus, a avut un mesaj de îndemn pentru toți românii care încă nu au mers la urne:

„Am votat astăzi pentru viitorul românilor și al țării. Am votat rațional, pentru ca România să poată construi în continuare, pentru că a bloca sau a demola este cel mai simplu. Avem nevoie de unitate și nu de ură și violență în fața pericolelor. Ieșiți la vot!”, a scris MArcel Ciolacu, duminică, pe Facebook.

UPDATE 14:00: 37,34 % este prezența la vot până la această oră. Românii din țară și din diaspora mai au la dispoziție 7 ore pentru a își exprima preferința politică. Din totalul de 6.700.211 de votanți, 4.379.512 și-au pus ștampila în secțiile din oraș, iar 2.320.699 în mediul rural.

UPDATE 13:00: Prezența la urne la ora aceasta este de 31,74 %. Din totalul alegătorilor de 5.709.569, 3.759.255 de români din mediul urban și-au exprimat preferința politică, pe când în mediul rural au ieșit la vot doar 1.950.314 de oameni.



UPDATE 12:00: 25,22 % de români s-au prezentat azi, 18 mai, la urne. Dintre ei, adică 4.535.741 de alegători, 3.022.025 sunt din mediul urban, iar 1.513.716 din mediul rural.

UPDATE 11:55: Remus Ștefureac, directorul institutului INSCOP, susține că, dacă se menține ritmul de votare actual, până la închiderea urnelor am putea avea o prezență finală de 65% la urne.

”Dacă ritmul de votare s-ar menține ca și până acum, ne vom apropia de 65% prezență, posibil și mai mult. Sigur e încă devreme, dar am mare, foarte mare încredere în democrația noastră”, a scris Ștefureac într-o postare pe rețelele sociale.

UPDATE 11:05: Un nou incident a fost semnalat în ziua de votare, la secția 128. În județul Mehedinți, unui cetățean i s-a făcut rău în secție. Ar fi vorba despre un infarct miocardic. Bărbatul nu era membru al comisiei, ci un alegător. O ambulanță a sosit de urgență și a încercat să îl stabilizezel, dar nu a mai putut fi salvat.

UPDATE 11:00: Până la ora aceasta, prezența la urne este de 19,28 %. 3.433.609 de români au votat până la ora aceasta, dintre care 2.330.409 în mediul urban și 1.103.200 în mediul rural. În diaspora, 827.463 români au votat.

UPDATE 10:30: Potrivit AEP, 87 de jurnaliști străini sunt acum acreditați pentru observarea alegerilor prezidențiale:

Sky News, Agence France Presse, MTVA, Action Press International, Agencia EFE, EPA Images, Associated Press, Spanish National Radio (RNE), Getty Images, Reuters și Reuters News Agency, Radio France Internationale (RFI), France 24, BBC, Radio Toronto International, Nova TV Bulgaria, Teleradio Moldova, Europa Liberă Moldova, Euronews Serbia, SIPA Press, Politiken, IPN, Pro TV Chișinău, TVR Moldova, UATV/Freedom TV channel.

Alți 159 de observatori internaționali au fost și ei acreditați, precum și organizațiile:

Din România, au fost acreditate:

UPDATE 10:25: Ce spune IPJ Ilfov după ce George Simion și Călin Georgescu nu au fost lăsați să facă declarații în secția din Mogoșoaia în care au votat:

Președintele biroului electoral a decis ca interviurile să nu se desfășoare în secții.

UPDATE 10:05: Vot masiv în Republica Moldova. 79.000 de alegători s-au prezentat deja la urne, în turul 2, spre deosebire de 90.000, câți au votat în turul 1. 640.000 de cetățeni cu dublă cetățenie sunt înregistrați în Republica Moldova, dar majoritatea dintre ei locuiesc în alte țări.

Județele care conduc detașat la prezența la vot sunt:

Județele codașe la prezența la vot sunt:

UPDATE 10:00: Prezența la vot în această dimineață târzie este de 13,05 % la urne. 2.347.287 de români au votat până la această oră, dintre care 1.671.419 din mediul urban și 675.868 din mediul rural. 1.339.991 sunt pe listele permanente și 1.001.323 sunt pe listele suplimentare.

UPDATE 9:45: Incident la alegeri, în Brăila: poliția locală a deschis dosar penal pentru coruperea alegătorilor. Reprezentantul unui partid politic le-ar fi oferit alcool oamenilor la schimb cu votul pentru candidatul dorit de el.

„Din primele verificări a reieșit că un bărbat, de 42 de ani, din localitatea Grădiștea, ar fi oferit băuturi alcoolice și nonalcoolice în localitatea de domiciliu, mai multor persoane, cu scopul de a le determina să voteze un anumit candidat la alegerile prezidențiale. Polițiștii efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de coruperea alegătorilor”, a transmis IPJ Brăila.

UPDATE 9:00: Prezența la vot în această dimineață este de 9,30 % la urne. Din totalul de 1.683.775 de votanți, 1.282.515 sunt din mediul urban, iar 401.260 din mediul rural. Au fost anunțați 664 de votanți cu urna mobilă și 907.420 de alegători pe listele suplimentare.

Vă reamintim că sunt organizate 18.979 de secţii de votare în toată România. În Capitală sunt deschise 1.289 de secţii.

Tot la ora 9:00 a votat și contracandidatul lui George Simion, Nicușor Dan. Acesta a venit la secția de votare însoțit de Mirabela Grădinaru și a oferit câteva declarații:

„Am votat cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți, muncitori și care nu s-au simțit mult timp reprezentați. Acum două săptămâni, românii au votat schimbare. Întrebarea este: care schimbare? Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate și nu una care să aducă aventură și descurajarea investițiilor în România. Am votat pentru o direcție europeană și pentru o colaborare bună cu partenerii noștri europeni și nu pentru izolarea României și am votat pentru o societate în care să avem dialog și nu una în care să fim dezbinați.

Am votat cu speranță și am ales să votez aici, la Făgăraș, ca să transmitem oamenilor că e important să știm de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii: una a marilor orașe și una a zonei rurale și a orașelor mici. Trebuie să distribuim prosperitatea peste tot în România”, a declașat Nicușor Dan, în afara secției de votare.