Alegeri prezidențiale 2025 LIVE Text. George Simion vs. Nicușor Dan. Prezența la vot la ora 10:00 e ASTRONOMICĂ

Astăzi, 18 mai, românii se pregătesc pentru, poate, cele mai importante alegeri din ultimii ani. A început votul în turul II prezidențial. Aproape 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi, astăzi, la urne pentru a-şi alege preşedintele pentru următorii cinci ani. Cei doi candidați pentru cursa pentru Cotroceni sunt: Nicușor Dan și George Simion.

UPDATE 10:30: Potrivit AEP, 87 de jurnaliști străini sunt acum acreditați pentru observarea alegerilor prezidențiale:

Sky News, Agence France Presse, MTVA, Action Press International, Agencia EFE, EPA Images, Associated Press, Spanish National Radio (RNE), Getty Images, Reuters și Reuters News Agency, Radio France Internationale (RFI), France 24, BBC, Radio Toronto International, Nova TV Bulgaria, Teleradio Moldova, Europa Liberă Moldova, Euronews Serbia, SIPA Press, Politiken, IPN, Pro TV Chișinău, TVR Moldova, UATV/Freedom TV channel.

Alți 159 de observatori internaționali au fost și ei acreditați, precum și organizațiile:

Din România, au fost acreditate:

UPDATE 10:25: Ce spune IPJ Ilfov după ce George Simion și Călin Georgescu nu au fost lăsați să facă declarații în secția din Mogoșoaia în care au votat:

Președintele biroului electoral a decis ca interviurile să nu se desfășoare în secții.

UPDATE 10:05: Vot masiv în Republica Moldova. 79.000 de alegători s-au prezentat deja la urne, în turul 2, spre deosebire de 90.000, câți au votat în turul 1. 640.000 de cetățeni cu dublă cetățenie sunt înregistrați în Republica Moldova, dar majoritatea dintre ei locuiesc în alte țări.

Județele care conduc detașat la prezența la vot sunt:

Județele codașe la prezența la vot sunt:

UPDATE 10:00: Prezența la vot în această dimineață târzie este de 13,05 % la urne. 2.347.287 de români au votat până la această oră, dintre care 1.671.419 din mediul urban și 675.868 din mediul rural. 1.339.991 sunt pe listele permanente și 1.001.323 sunt pe listele suplimentare.

UPDATE 9:45: Incident la alegeri, în Brăila: poliția locală a deschis dosar penal pentru coruperea alegătorilor. Reprezentantul unui partid politic le-ar fi oferit alcool oamenilor la schimb cu votul pentru candidatul dorit de el.

„Din primele verificări a reieșit că un bărbat, de 42 de ani, din localitatea Grădiștea, ar fi oferit băuturi alcoolice și nonalcoolice în localitatea de domiciliu, mai multor persoane, cu scopul de a le determina să voteze un anumit candidat la alegerile prezidențiale. Polițiștii efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de coruperea alegătorilor”, a transmis IPJ Brăila.

UPDATE 9:00: Prezența la vot în această dimineață este de 9,30 % la urne. Din totalul de 1.683.775 de votanți, 1.282.515 sunt din mediul urban, iar 401.260 din mediul rural. Au fost anunțați 664 de votanți cu urna mobilă și 907.420 de alegători pe listele suplimentare.

Vă reamintim că sunt organizate 18.979 de secţii de votare în toată România. În Capitală sunt deschise 1.289 de secţii.

Tot la ora 9:00 a votat și contracandidatul lui George Simion, Nicușor Dan. Acesta a venit la secția de votare însoțit de Mirabela Grădinaru și a oferit câteva declarații:

„Am votat cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți, muncitori și care nu s-au simțit mult timp reprezentați. Acum două săptămâni, românii au votat schimbare. Întrebarea este: care schimbare? Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate și nu una care să aducă aventură și descurajarea investițiilor în România. Am votat pentru o direcție europeană și pentru o colaborare bună cu partenerii noștri europeni și nu pentru izolarea României și am votat pentru o societate în care să avem dialog și nu una în care să fim dezbinați.

Am votat cu speranță și am ales să votez aici, la Făgăraș, ca să transmitem oamenilor că e important să știm de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii: una a marilor orașe și una a zonei rurale și a orașelor mici. Trebuie să distribuim prosperitatea peste tot în România”, a declașat Nicușor Dan, în afara secției de votare.