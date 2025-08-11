Acasă » Știri » Alertă extremă: nu ieșiți din case! Cod roșu în România, emis de ANM

Alertă extremă: nu ieșiți din case! Cod roșu în România, emis de ANM

De: Irina Rasoveanu 11/08/2025 | 11:23
Alertă de vreme extremă în România/ Sursa foto: Profimedia

A revenit canicula în România! Oamenii din mai multe județe au fost afectați de temperaturile ridicate și chiar au avut nevoie de îngrijiri medicale. Specialiștii îi avertizează pe cetățeni să rămână în case atunci când este mult prea cald afară. Între timp, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod roșu de caniculă pentru două județe. Așadar, vremea extremă își va face simțită prezența și în următoarele zile.

Un val de caniculă s-a instalat în întreaga țară, iar meteorologii avertizează că în următoarele zile vom avea temperaturi ridicate, care vor aduce un nivel ridicat de disconfort termic. Vestul și sudul țării se află sub Cod portocaliu cu temperaturi de până la 39 de grade. Totodată, luni, 11 august 2025, a intrat în vigoare și un Cod roșu de caniculă valabil pentru două județe.

Județele din România care se află sub Cod roșu de caniculă

Luni, 11 august 2025, a intrat în vigoare și un Cod roșu de caniculă valabil pentru județele Mehedinți și Dolj. Specialiștii ANM au anunțat temperaturi de 39 până la 41 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, ceea ce înseamnă un disconfort termic deosebit de accentuat. Nopțile vor fi și ele fierbinți, cu minime cuprinse între 20 și 23 de grade.

„Marți aș spune că e o zi așa mai de relax, cu temperaturi mai plăcute, iar de miercuri din nou cresc temperaturile și va fi caniculă, în special în partea de vest și de sud a țării”, a transmis meteorologul Meda Andrei, potrivit Știrile Pro TV.

Mihai Trăistariu a RĂBUFNIT, după măsurile de austeritate: „Să nu-și facă vile..."
Mihai Trăistariu a RĂBUFNIT, după măsurile de austeritate: „Să nu-și facă vile...”
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

Specialiștii avertizează cetățenii să fie precauți, mai ales dacă ies din casă în zilele caniculare. Primele semne clinice ale expunerii la temperaturi înalte sunt amețelile, durerile de cap și senzația de greață. În Timișoara, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Acestea se aflau în biserică și participau la slujba de duminică atunci când au început să se simtă rău.

Medicii au ajuns de urgență la fața locului, le-au pus perfuzii și i-au ținut în spațiu răcoros până și-au revenit. Chiar și tinerii pot avea de suferit din cauza temperaturilor ridicate. Mihai Grecu, șef UPU, la Spitalul Județean Timișoara, a oferit câteva sfaturi importante.

„Chiar și adulții tineri pot avea de suferit, să se hidrateze corespunzător, să poarte haine, de preferat, din fibre naturale”, a declarat Mihai Grecu.

Duminică, 10 august 2025, a fost extrem de cald și în Mehedinți, unde temperaturile s-au apropiat de 40 de grade la umbră. Nici în Capitală aerul nu a fost respirabil. În Gara de Nord, la nivelul șinelor de tren, erau aproape 70 de grade. A fost o adevărată provocare pentru călători.

„Este foarte cald. Cu apă rece ne facem aer cu ce nimerim”/ „E foarte cald în tren. Noi am venit cu ventilatorul după noi, că ne așteptam să fie căldură”, au spus câțiva călători.

Citește și: Cum faci limonada egipteană, băutura care te răcorește instant în zilele caniculare

×