Alertă în România! Adrian este de negăsit. Cine îl vede, să sune la 112

În vârstă de 53 de ani, Adrian Sticea a fost văzut ultima dată pe data de 19 octombrie 2025. Bărbatul, originar din Dumbrăveni, județul Suceava, a mers în Năvodari, județul Constanța, în căutarea unui loc de muncă. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui este rugată să apeleze Serviciul Unic 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

SEMNALMENTE: înălțime: 1,85 cm, greutate: aprox. 90 kg, păr: șaten. Potrivit informațiilor oferite de familia acestuia, Adrian Sticea nu era cunoscut cu probleme medicale cronice sau psihice.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Adrian Sticea

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine îl vede pe Adrian Sticea este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.