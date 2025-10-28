Acasă » Știri » Alertă în România! Adrian este de negăsit. Cine îl vede, să sune la 112

De: Irina Vlad 28/10/2025 | 22:42
Este alertă de dispariție într-o familie din Dumbrăveni, județul Suceava. Adrian Sticea a fost văzut ultima dată pe data de 19 octombrie, atunci când a mers să își caute un loc de muncă în Năvodari. Familia bărbatului de 53 de ani face un apel disperat și cere ajutorul comunității pentru găsirea acestuia. Cei care îl văd, sunt rugați să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție. 

În vârstă de 53 de ani, Adrian Sticea a fost văzut ultima dată pe data de 19 octombrie 2025. Bărbatul, originar din Dumbrăveni, județul Suceava, a mers în Năvodari, județul Constanța, în căutarea unui loc de muncă. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui este rugată să apeleze Serviciul Unic 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

Familia acestuia i-a anunțat dispariția la poliție și îi roagă pe cei care ar putea avea informații despre bărbat să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliție.

SEMNALMENTE: înălțime: 1,85 cm, greutate: aprox. 90 kg, păr: șaten. Potrivit informațiilor oferite de familia acestuia, Adrian Sticea nu era cunoscut cu probleme medicale cronice sau psihice.

Adrian Sticea a fost văzut ultima dată pe data de 19 septembrie 2025/ sursă foto: social media

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Adrian Sticea

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine îl vede pe Adrian Sticea este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.

”În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

 

×