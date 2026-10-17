Alertă în România! Două drone au pătruns în spațiul aerian și au fost doborâte

Alertă în România! Două drone au pătruns în spațiul aerian și au fost doborâte
Dronele au fost doborâte în Marea Neagră / Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Două drone au fost interceptate și doborâte deasupra Mării Negre, după ce au pătruns în spațiul aerian al României. Incidentul a avut loc sâmbătă seara și a determinat autoritățile să activeze măsurile de supraveghere și apărare aeriană. Ministerul Apărării Naționale a oferit detalii despre intervenția piloților români.

Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16 pentru a verifica situația semnalată în apropierea litoralului. Intervenția a avut loc în jurul orei 18:00, când dronele au fost detectate în spațiul aerian național. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării, piloții au reușit să distrugă ambele aparate de zbor deasupra Mării Negre.

Utilizarea avioanelor F-16 a permis militarilor să intervină rapid după identificarea amenințării. Astfel de misiuni fac parte din procedurile de apărare aeriană, menite să protejeze teritoriul național și să limiteze riscurile generate de pătrunderea unor aparate neautorizate în spațiul aerian al țării.

„Piloții noștri au doborât astăzi două drone intrate în spațiul aerian românesc! În această seară, în jurul orei 18:00, piloții români, aflați la manșele unor aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au doborât două drone intrate în spațiul aerian al României. Cele două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre”, a transmis Ministerul Apărării Naționale din România.

Sursa foto: Shutterstock

Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert

În contextul incidentului, populația vizată a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, care semnala posibilitatea unei incursiuni de drone. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații special amenajate pentru protecție civilă.

Se monitorizează astfel de situații pentru a putea reacționa în funcție de evoluția evenimentelor.

„Alarmă aeriană (Posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în casă, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

CITEȘTE ȘI: Alertă de drone în timpul nopții! Două avioane de luptă F-18 au fost ridicate de la sol

Invazie de drone în spațiul aerian al Republicii Moldova. Prima reacție a ministrului Apărării

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Din 2027 se schimbă regulile pentru călătoriile cu avionul. Ce obligații au companiile aeriene
Din 2027 se schimbă regulile pentru călătoriile cu avionul. Ce obligații au companiile aeriene
Povestea femeii de 87 de ani care refuză să renunțe la munca ei. Coase ii pentru a le vinde
Povestea femeii de 87 de ani care refuză să renunțe la munca ei. Coase ii pentru a le vinde
Codruța Filip a spus cine este bărbatul de care s-a apropiat după divorț: „Vorbesc foarte serios”
Codruța Filip a spus cine este bărbatul de care s-a apropiat după divorț: „Vorbesc foarte serios”
Cu cât scade factura dacă dai termostatul cu un grad mai jos. Cât poți economisi în fiecare lună
Cu cât scade factura dacă dai termostatul cu un grad mai jos. Cât poți economisi în fiecare lună
O nouă profeție atribuită Babei Vanga vizează noiembrie 2026. Ce ne-ar aștepta peste câteva săptămâni
O nouă profeție atribuită Babei Vanga vizează noiembrie 2026. Ce ne-ar aștepta peste câteva săptămâni
Momente DE COȘMAR la bordul unui avion privat. Aeronava a PIERDUT ușa
Mediafax
Momente DE COȘMAR la bordul unui avion privat. Aeronava a PIERDUT ușa
Revoltele franceze i-au atras atenția și lui Donald Trump: „Franța pare să fie un loc al naibii de bun pentru organizat revoluții”
Gandul.ro
Revoltele franceze i-au atras atenția și lui Donald Trump: „Franța pare să fie un loc al naibii de bun pentru organizat revoluții”
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Ora oficială a lumii se schimbă din 2027. De ce se modifică sistemul oficial de măsurare a timpului
Adevarul
Ora oficială a lumii se schimbă din 2027. De ce se modifică sistemul oficial de măsurare a timpului
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Digi24
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Compania pe PRIMUL LOC la poluare și-a RETRAS obiectivul privind sticlele reutilizabile. Ce obiectiv avea până în 2030
Mediafax
Compania pe PRIMUL LOC la poluare și-a RETRAS obiectivul privind sticlele reutilizabile. Ce obiectiv avea până în 2030
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mara Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică. Ce a ales să schimbe la nivelul feței
Click.ro
Mara Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică. Ce a ales să schimbe la nivelul feței
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
Digi 24
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Digi24
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Promotor.ro
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Tesla Roadster, mașina zburătoare a lui Elon Musk, nu are drept de circulație pe șosele
go4it.ro
Tesla Roadster, mașina zburătoare a lui Elon Musk, nu are drept de circulație pe șosele
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Revoltele franceze i-au atras atenția și lui Donald Trump: „Franța pare să fie un loc al naibii de bun pentru organizat revoluții”
Gandul.ro
Revoltele franceze i-au atras atenția și lui Donald Trump: „Franța pare să fie un loc al naibii de bun pentru organizat revoluții”
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Mediafax Spania
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.