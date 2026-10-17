Alertă în România! Două drone au pătruns în spațiul aerian și au fost doborâte

Două drone au fost interceptate și doborâte deasupra Mării Negre, după ce au pătruns în spațiul aerian al României. Incidentul a avut loc sâmbătă seara și a determinat autoritățile să activeze măsurile de supraveghere și apărare aeriană. Ministerul Apărării Naționale a oferit detalii despre intervenția piloților români.

Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16 pentru a verifica situația semnalată în apropierea litoralului. Intervenția a avut loc în jurul orei 18:00, când dronele au fost detectate în spațiul aerian național. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării, piloții au reușit să distrugă ambele aparate de zbor deasupra Mării Negre.

Utilizarea avioanelor F-16 a permis militarilor să intervină rapid după identificarea amenințării. Astfel de misiuni fac parte din procedurile de apărare aeriană, menite să protejeze teritoriul național și să limiteze riscurile generate de pătrunderea unor aparate neautorizate în spațiul aerian al țării.

„Piloții noștri au doborât astăzi două drone intrate în spațiul aerian românesc! În această seară, în jurul orei 18:00, piloții români, aflați la manșele unor aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au doborât două drone intrate în spațiul aerian al României. Cele două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre”, a transmis Ministerul Apărării Naționale din România.

Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert

În contextul incidentului, populația vizată a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, care semnala posibilitatea unei incursiuni de drone. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații special amenajate pentru protecție civilă.

Se monitorizează astfel de situații pentru a putea reacționa în funcție de evoluția evenimentelor.

„Alarmă aeriană (Posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în casă, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

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