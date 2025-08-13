Alertă în România! Gabriel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Alertă de dispariție în România! Ciupitu Gabriel Mirel este de negăsit. În urmă cu mai bine de 7 zile, bărbatul – în vârstă de 49 de ani – a fost externat de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța, iar de atunci nu se mai știe nimic despre el. Cine îl vede, este rugat să sunt de urgență la 112.

Ciupitu Gabriel Mirel a fost văzut ultima dată luni, 4 august 2025, atunci când a fost externat din Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța. Bărbatul este cunoscut cu probleme cardiace și are o dizabilitate fizică. De atunci, rudele și cei apropiați nu mai știu nimic de el.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la găsirea lui Ciupitu Gabriel Mirel este rugată să apeleze Serviciul Unic 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție. Potrivit informațiilor făcute publice de către Poliția Română, semnalmentele bărbatului sunt următoarele:

SEMNALMENTE: înălțime: 1.80 cm, greutate: 80 kg, culoare păr: șaten, lungime păr: scurt, culoare ochi: căprui, afecțiune medicală: dizabilitate fizică, diagnosticat cu probleme cardiace.

”La data de 04.08.2025, numitul Ciupitu Gabriel Mirel, în vârstă de 49 de ani, a fost externat de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, iar de la această dată nu a mai putut fi contactat”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Ce trebuie să faci dacă îl întâlnești pe Ciupitu Gabriel Mirel

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine îl vede pe Ciupitu Gabriel Mirel este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.

”În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

