Alertă în România! Mihaela este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112

Este alertă de dispariție în România! Mihaela Mihai – în vârstă de 63 de ani – a plecat de acasă – din comuna Comișani, județul Dâmbovita – și nu a mai revenit. Cine o vede sau află informații despre ea este rugat să sune de urgență la 112.

Mihaela Mihai a fost văzută ultima dată pe data de 21 august 2025, atunci când a plecat de acasă și nu a mai revenit. Femeia este domiciliată în comuna Comișani, județul Dâmbovita. Tot ceea ce se știe despre ea este faptul că la momentul plecării era îmbrăcată într-o geacă neagră din fâș.

Ca semn distinctiv, Mihai Mihaela are o afecțiune medicală la piciorul drept și merge clătinat. Orice persoană poate oferi informații ce pot ajuta la găsirea femeii este rugată să apeleze Serviciul Unic 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție.

SEMNALMENTE: înălțime: 1,62 cm, păr roșcat, lungime păr: scurt, culoare ochi: căprui, particularități: prezintă un defect (afecțiune medicală) la piciorul drept – mers clătinat.

”În dimineața zilei de 21.08.2025, în jurul orei 05:30, Mihai Mihaela, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. La momentul plecării, numita Mihai Mihaela era îmbrăcată cu o geacă neagră din fâș, având urmatoarele semnalmente: înălțime de aproximativ 1,62 m, păr scurt roșcat, ochii căprui, iar ca particularități, aceasta prezintă un defect (afecțiune medicală) la membrul inferior drept (mers clătinat)”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Ce trebuie să faci dacă o întâlnești pe Mihaela Mihai

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine o vede pe Mihaela Mihai este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.