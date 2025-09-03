Alertă în România! Mihai este de negăsit. Cine îl vede, să sune la 112

Alertă de dispariție în România! Sâmbătă, 30 august 2025, Amarghioalei Mihai Dănuț a plecat de bună voie de acasă, de la domiciliul său din Iași și nu a mai revenit. Oamenii legii cer ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Cei care îl văd, sunt rugați să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

Clipe de groază pentru o familie din Iași. Sâmbătă, 30 septembrie 2025, Amarghioalei Mihai Dănuț a plecat voluntar de acasă și de atunci nimeni nu mai știe nimic de el. Rudele acestuia au semnalat imediat dispariția, iar autoritățile au făcut publice semnalemntele după care poate fi identificat. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Dănuț era rugată să apeleze Serviciul Unic 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

SEMNALMENTE: înălțime: 1.80 cm, greutate: 80 kg, culoare piele: albă, culoare păr: negru, contur față: oval, culoare ochi: căprui. Nu se cunosc obiectele vestimentare cu are bărbatul era îmbrăcat în ziua dispariției.

”Amarghioalei MihaDănuț a plecat voluntar de la domiciliu în ziua de 30.08.2025 și nu a mai revenit. Acesta are o înălțime de 1.80 cm, 80 kg greutate, păr negru, ochi căprui, tuns scurt, fără semne particulare”, se arată în comunicatul Poliției Române.

LEGE: Ce trebuie să faci facă îl vezi pe Amarghioalei Petrică Dănuț

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine îl vede pe Amarghioalei Petrică Dănuț este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.

”În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

