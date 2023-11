Alex Ashraf, soțul Oanei Zăvoranu, rupe tăcerea în CANCAN.RO! Cum a ajuns la împăcare și ce a putut spune despre amantă? A ”ucis-o”: ”Nu e nicio rușine!”

Alex Asraf, jumătatea Oanei Zăvoranu, a ales CANCAN.RO pentru a povesti cu lux de amănunte prin ce a trecut în perioada în care a stat departe de cea care i-a fost și care de fapt continuă să-i fie soție. Fiindcă „divorțul” celor doi nu a ținut decât cinci săptămâni, între 25 septembrie și 1 noiembrie. La finele lui septembrie, cei doi au decis să depună actele de divorț, iar în prima zi a lui noiembrie, să le retragă. Practic, efectul juridic nici nu există!

Iar cei doi afirmă astăzi că se iubesc din nou, „ca-n prima zi”.

Alex Asraf e cel care a făcut primul pas spre împăcare!

„Eu am făcut primul pas al împăcării. Nu e nicio rușine să spun asta. Pur și simplu, mi-am dat seama că am făcut o prostie atunci când am plecat de lângă ea, într-un moment de rătăcire. Fiecare dintre noi mai trece și prin perioade dintr-astea, de vulnerabilitate. De data asta a fost vina mea!. Când am realizat gafa imensă făcută am purtat o lungă discuție cu Oana pe tema asta. Bine, nici în perioada în care am stat separat, noi am continuat să nținem legătura, să discutăm. O făceam în fiecare zi și asta cred că ne-a prins bine amândurora”, afirmă Alex Asraf pentru CANCAN.RO.

El a evitat să descrie cu lux de amănunte momentul „marii împăcări”, dar spune că nimeni nu trebuie să dea frâu liber imaginației.

„Cine crede că Oana aștepta momentul în care să mă vadă îngenuncheat în fața ei, cu un imens buchet de flori în mână și cu un parfum sau vreun Rolex, în cealaltă, greșește! Amândoi am realizat că într-un cuplu vina se împarte la doi și tot împreună ne-am oferit o nouă șansă”, a indicat bărbatul care i-a cucerit inima Oanei cu mai bine de un deceniu în urmă.

În plus, ne-a asigurat el, „Oana nu e genul care să accepte ceva material”, care să o facă să-și schimbe părerea.

I-a promis ferm că-i va rămâne fidel până la sfârșit!

„I-am promis că-i voi fi fidel! Asta e tot ce contează! Și i-am mai spus că nu o să mai calc strâmb, niciodată!”, ne-a împărtășit el din micul său mister din ziua binecuvântată a împăcării celor doi.

Apoi a adăugat cu o doză de umor, imprevizibilă: „Legămintele sunt cele care au contat pentru noi. Am realizat că ne completăm foarte bine împreună, așa că i-am propus, aș putea spune, să trăim împreună până la adânci bătrânețe, cum se spune, până atunci când vom nevoiți să ne punem pamperși unul, altuia!”.

Alex Asraf a încercat o explicație și pentru decizia, greșită, de a o fi părăsit, pe Oana Zăvoranu, la finele lunii septembrie.

„Se pare că uneori nu mai știi ce simți pentru acela lângă care ai stat zece ani, 24 de ore din 24, bot în bot! ȘI atunci ai nevoie să iei o ușoară distanță, să faci un fel de pauză. Am avut astfel timp să ne gândim la relația noastră, la ceea ce ne-a unit, dar și la ceea ce ni s-a părut sau mi s-a părut că ne separă. Și imediat după aceea să înțeleg că nu luasem o decizie bună pentru mine. I-am cerut iertare și putem spune azi că tot răul a fost spre binele nostru!”, a conchis același Alex Ashraf.

