În plin scandal cu soțul ei, Oana Zăvoranu se confruntă cu probleme de sănătate. Ce a postat vedeta pe internet

În plin scandal cu soțul ei, Oana Zăvoranu le-a mărturisit prietenilor virtuali că are o problemă de sănătate. Pe internet, vedeta a postat o imagine în dreptul căreia a scris un mesaj.

Recent, Oana Zăvoranu a trecut printr-o perioadă dificilă. Se află în plin scandal cu soțul ei, Alex Ashraf, iar după o căsnicie de șapte ani (și zece ani de relație) au decis să pună punct. Astfel, partenerul de viață a părăsit căminul conjugal. Apoi, bruneta a primit o „lovitură” din partea instanței, fiind vorba despre clinica pe care a deschis-o, în București, cu Ashraf. Săptămâna trecută, s-a cerut evacuarea clinicii din Cotroceni.

Acum, însă, Oana Zăvoranu le-a mărturisit prietenilor virtuali că se confruntă cu o problemă de sănătate. Mai cu seamă, bruneta a făcut febră, însă acest aspect nu o împiedică să zâmbească în continuare.

Alex Ashraf a părăsit casa în care stătea cu Oana Zăvoranu

Alex Ashraf a mărturisit, în cadrul unei emisiuni TV, că el a fost cel care a înaintat divorțul. De altfel, s-a arătat deranjat de declarațiile Oanei Zăvoranu, motiv pentru care dorește să o cheme în fața instanței.

„Eu am plecat din căsnicie! Eu am înaintat divorțul! Eu cu asta am vrut să încep, ca să nu se mai speculeze că ea a făcut lucrurile astea. Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!

Am să spun eu de clinică! Eu am ieșit din clinică, adică mi-am dat acțiunile gratis, acțiunea gratis că era doar una! Iar pe fosta soție o să o combat eu în instanță pentru tot ceea ce spune, cu dovezi. Eu nu am să vorbesc public urât de ea. Nu doresc să intru în circul ei.

Ea poate să spună orice despre mine și, mă repet, nu mi se pare normal să ne spălăm rufele în public și nici să aruncăm cu noroi în 10 ani de relație. Am reușit să duc clinica unde trebuia. Sus. Cât timp am fost eu în clinică, clinica mergea”, a spus Alex Ashraf.

De altfel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Oana Zăvoranu a vorbit despre modul în care Alex Ashraf a „devalizat-o” de o sumă uriașă: 162.000 de euro, dar și despre amanta care a fost întreținută de el. (VEZI AICI DETALIILE)

