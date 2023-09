Starleta pentru care a fost părăsită Oana Zăvoranu. Alex Ashraf s-a îndrăgostit lulea de o vedetă a site-urilor pentru adulți

Este o adevărată „furtună” între Oana Zăvoranu și Alex Ashraf. De mai bine de un an și jumătate, bărbatul a „poftit” la inima altei tinere, iar pe „Querida” a „fentat-o” de un sac de bani. Cu monetarul din buzunarele fostei i-ar fi făcut poftele amantei – o brunețică „fierbinte” care, potrivit dezvăluirilor, se ocupă cu activități menite să aducă plăcere bărbaților. Pe bani, evident. CANCAN.RO a aflat cine este și cu ce se ocupă tânăra care a „spart” casa Oanei Zăvoranu, iar detaliile pot fi consultate mai jos, în material. Atenție, însă! Fotografiile din acest articol pot provoca palpitații și nu sunt destinate minorilor!

În urmă cu câteva ore, CANCAN.RO detona „bomba” în showbizul românesc: s-a rupt lanțul de iubire dintre Oana Zăvoranu și Alex Ashraf! Cei doi și-au spus „adio”, după șapte ani de relație, iar motivele care au stat la baza deciziei sunt de partea Oanei: l-a prins pe Ashraf în timp ce „călca pe bec”! Mai mult decât atât, situația conjugală a lor s-ar fi „clătinat” de mai bine de un an și jumătate. Colac peste pupăză, Alex Ashraf i-ar fi „tocat”, fără drept de apel, banii soției. Bugetul familiei a suferit o gaură uriașă: 162.000 de euro. Bani care au revenit, sub diverse forme, amantei – casă, autoturism, operații estetice și vacanțe. AICI se regăsesc detaliile exclusive. De altfel, Oana Zăvoranu nu a lăsat loc de interpretări și a avut o primă reacție, care poate fi citită AICI.

Idilă înfiripată în urmă cu un an și jumătate: Oana a „tunat” și a mers peste amantă, acasă!

Încă de acum un an și jumătate, ex-ul „Queridei” ar fi început să „poftească” la o brunețică „hot”. Tot în perioada aceea, Oana ar fi încercat să readucă echilibrul în familia ei. Povestea, însă, nu s-a terminat, așa cum era de așteptat. Chiar dacă Zăvo a încercat să readucă armonia în cuplu, Ashraf ar fi continuat să se vadă cu amanta. Până în punctul în care a „scuturat-o” de un sac de bani. Neînțelegerile și situația, în sine, i-au pus capac frumoasei brunete, motiv pentru care a reacționat!

În plus, situația nu e de ieri, de azi. Căci buzunarele Oanei au fost „scuturate” (involuntar) și în trecut. La începutul acestui an, CANCAN.RO vă prezenta nu doar câteva dintre informațiile referitoare la modul în care s-a destabilizat relația frumoasei brunete, ci și cum Ashraf a „spart” pușculița prin Dubai, cu o altă tânără. Detaliile se află AICI. Mai mult decât atât, tot noi v-am relatat un alt episod demn de o adevărată telenovelă: scandal în „trio-ul” Oana – Alex – amanta misterioasă. Vedeta a venit val-vârtej, de mână cu Alex Ashraf, peste amantă! Situația, însă, a escaladat, iar CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, cum s-a dezlănțuit „furia” în familia „Queridei”. S-a lăsat cu poliție și amendă! AICI sunt detaliile!

CANCAN.RO vă arată imagini +18 cu presupusa amantă a lui Alex Ashraf: brunețica a avut „lipici” și a „devalizat-o” pe Oana de 162k €

Deschisă și sinceră din fire, l-a „executat” pe Ashraf, acuzându-l că i-a luat banii pentru a-i utiliza cu scopul de a-și întreține amanta. (VEZI AICI) Mai mult decât atât, CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, cine e tânăra care a destabilizat relația maritală a Oanei și a lui Alex și cu ce se ocupă, de fapt. Vă atenționăm, informațiile și imaginile din acest articol sunt destinate persoanelor adulte! 🔞

Oana Zăvoranu ne-a mărturisit faptul că tânăra care i-a „spart” căsnicia activează ca lucrătoare sexuală. Potrivit informațiilor, Alexandra, căci acesta este numele presupusei amante a lui Ashraf, ar lucra în Geneva. Fostul parteneri al „Queridei” s-a cunoscut cu tânăra respectivă pe rețelele de socializare. Atunci, lui Ashraf i s-ar fi aprins „fitilul” după ea, motiv pentru care s-a format acest „trio”.

„Fata asta este o prostituată! Nu o spun eu așa, din răutate. Pur și simplu aceasta este meseria ei. Lucrează în Geneva ca prostituată. Alex a cunoscut-o pe Tik Tok și a făcut o pasiune pentru ea. Ea acum este plecată acolo. El o așteaptă cumințel în casa făcută pe banii mei, unde are puse camere video-audio ca la pușcărie”, ne-a spus Oana Zăvoranu, în exclusivitate.

Tânăra apare pe diverse platforme destinate adulților, în timp ce prestează munca aferentă meseriei. CANCAN.RO vă pune la dispoziție câteva imagini 🔞 cu tânăra despre care se spune că ar fi amanta care a distrus căsnicia Oanei Zăvoranu.

Îi dă „bubuială”: „Fata a fost o videochatistă păguboasă” + „A făcut tot posibilul să-l stoarcă de bani”

Oana Zăvoranu ne-a mărturisit faptul că tânăra respectivă, pe nume Alexandra, a apelat la toate modalitățile prin care să îl stoarcă de bani pe Alex Ashraf. Mai mult decât atât, bruneta nu a ezitat să dezvăluie că amanta s-ar ocupa cu prostituția.

„Fata a fost o videochatistă păguboasă, iar când l-a cunoscut pe Alex și a aflat cine e, a făcut tot posibilul să-l stoarcă de bani. Ca bărbat, cum dracu să pleci tu de lângă un diamant pentru o asemenea mizerie de femeie? E rușinos. Cum tu, ca bărbat, să stai acasă și să scoți căinii aleia la plimbare, în timp ce ea se prostitutează la Geneva? Atenție, nu vorbim de online, ci de prostituție adevărată!”, a spus Oana Zăvoranu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Acum, potrivit declarațiilor, „portița” la bani s-a închis pentru amantă. Mai mult decât atât, Oana Zăvoranu are o listă cu toate lucrurile care au fost achiziționate (din banii ei, dar fără voia ei). În plus, o altă „bombă” a fost servită, în exclusivitate pentru CANCAN.RO: Zăvo a mers peste amantă, în casă!

„Să vedem ce o să facă acum când nu mai are ce să mulgă de la Alex, cred că e fomică mare. Am o listă cu tot ceea ce este în casa aia luat din banii mei. Mi-a făcut lista chiar el, atunci când am mers împreună peste ea în casă. Aflase că îl înșelase cu peștele și voia să se întoarcă acasă. Așa că ne-am dus de mânuță peste ea în casă. Ca să știți și voi ce am trăit eu tot timpul ăsta!”, a dezvăluit Oana.