Alex Ashraf se revoltă după acuzele aduse de Oana Zăvoranu! A rupt tăcerea: „Eu am cerut divorțul. Am plecat doar cu hainele”

La doar câteva zile după ce CANCAN.RO a anunțat divorțul dintre Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, fostul partener „rupe” tăcerea! Auzind toate acuzele pe care i le-a adus „Querida”, nu a mai putut suporta și a lămurit tot. Mai mult de atât, vrea să ajungă în instanță cu bruneta!

După mai bine de 7 ani de căsnicie și un deceniu de relație, relația celor doi ar fi fost întreruptă de o starletă brunetă, așa cum spune vedeta. Fostul ei soț a părăsit căminul conjugal și s-ar fi dus în brațele noii partenere. După „trădare”, actrița a început o serie de acuzații fără precedent la adresa lui, spunând atât că actuala iubită este lucrătoare sexuală (VEZI AICI), cât și că i-a furat banii pentru a o „tuna” pe domnișoară.

Alex Ashraf, primele declarații după divorțul de Oana Zăvoranu

„Eu am plecat din căsnicie! Eu am înaintat divorțul! Eu cu asta am vrut să încep, ca să nu se mai speculeze că ea a făcut lucrurile astea. Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!”, spune tânărul de 35 de ani.

Vrea să o cheme pe „Querida” la tribunal!

Deranjat de tot ce a spus Oana Zăvoranu despre el, fostul soț vrea să îți caute partea sa de adevăr în instanță. Mai mult decât atât, susține că nu mai are nimic din clinica la care era acționar pentru că și-ar fi dat acțiunile. De asemenea, a făcut un atac subtil, spunând că în vremea sa, clinica funcționa, dorind să scoată în evidență că problemele financiare ar veni de la gestionarea făcută de fosta parteneră.

„Am să spun eu de clinică! Eu am ieșit din clinică, adică mi-am dat acțiunile gratis, acțiunea gratis că era doar una! Iar pe fosta soție o să o combat eu în instanță pentru tot ceea ce spune, cu dovezi. Eu nu am să vorbesc public urât de ea. Nu doresc să intru în circul ei.

Ea poate să spună orice despre mine și, mă repet, nu mi se pare normal să ne spălăm rufele în public și nici să aruncăm cu noroi în 10 ani de relație. Am reușit să duc clinica unde trebuia. Sus. Cât timp am fost eu în clinică, clinica mergea”, a declarat Alex Ashraf pentru Xtra Night Show.

