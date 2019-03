Alex Bodi a făcut public motivul despărțirii de Bianca Drăgușanu: “Sunt nişte chestii peste care ea nu poate să treacă”

La o zi după ce a vorbit prima dată despre despărțirea de Bianca Drăgușanu, Alex Bodi a făcut public adevăratul motiv al separării de fosta prezentatoare TV. Cunoscutul afacerist a acceptat să ofere un interviu, deși este plecat din țară… în Franța, unde are de onorat câteva întâlniri importante.

Citește și: Bianca Drăgușanu și-a arătat adevărata față. Cum arată fără machiaj. Îți vei schimba radical părerea despre ea

În noile declarații făcute de Alex Bodi, acesta neagă zvonurile potrivit cărora gelozia ar fi fost cea care a distrus povestea de iubire cu Bianca Drăgușanu. Mai mult, afaceristul a recunoscut că a greșit în relația cu frumoasa blondină și a subliniat că despărțirea a venit de comun acord; iar orgoliile lor ar fi avut un rol decisiv. În legătură cu motivul despărțirii, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu nu l-a numit concret, însă a spus că este reprezentat de lucruri peste care aceasta nu poate să treacă. Cei doi s-au separat în urmă cu două săptămâni.

Citește și: Mircea N. Stoian o face praf pe Bianca Drăgușanu: „Este expertă în..”

“De data asta am luat o decizie comună. Şi orgoliile…sunt şi nişte chestii peste care ea nu poate să treacă”, a declarat Alex Bodi în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au mai despărțit o dată… la finalul anului trecut. “Se aud o grămadă de zvonuri. Se aud presupuneri, speculaţii. Nu prea are mult legătură cu ce a fost. Noi am avut o perioadă foarte frumoasă împreună. Eu o să călătoresc mult. Nu a fost vorba de gelozie. Mai ales acum, la a doua despărţire de fosta mea. Într-adevăr, tensiuni există, că e ceva logic. M-am dus să-mi văd fetiţa, am avut acolo la Mediaş nişte chestii personale, nişte afaceri, că am luat ceva acolo la Mediaş. O proprietate, un hotel, şi a trebuit să stau câteva zile. Şi, vezi Doamne, a făcut lumea nişte legături că am fost la Mediaş şi am chemat-o pe fosta şi am petrecut timp cu ea acolo. Eu am greşit-o puţin în nişte chestii, înţelegi? Nu e vorba de gelozie, acum am citit ziarul, un articol, mi-a trimis şi ea mea. Eu nu i-am făcut ei gelozii. Eu nu sunt omul să fiu gelos”, a mai mărturisit fostul iubit al Biancăi Drăgușanu la “XNS”.

Citește și: TOP 50 – Cele mai mulate apariții ale vedetelor din România. Cum au fost fotografiate Antonia, Andreea Marin, Bianca Drăgușanu și Elena Udrea

În urmă cu două zile, Bianca Drăgușanu și-a serbat ziua de naștere, iar printre cei care i-au trimis un mesaj extrem de emoționant se numără bunul ei prieten Răzvan Botezatu.