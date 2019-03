Alex Bodi confirmă despărțirea de Bianca Drăgușanu: „Nimic nu se întâmplă fără motive 😉”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi nu mai formează un cuplu! S-au despărțit, dar au rămas prieteni. Cel puțin așa susține omul de afaceri. Acesta a ținut să precizeze că a felicitat-o pe blondină, miercuri, când a împlinit 37 de ani.

“Nu sunt două săptămâni, ne-am despărţit săptămâna aceasta pe cale amiabilă, am rămas prieteni, tocmai de aceea am trecut să o salut. Nu este vorba de şansă, de ce s-a întâmplat, nu are nicio legătură, am rămas prieteni. Motive sunt mereu, nimic nu se întâmplă fără motive, mai multe chestii din partea mea. Nu că s-a speculat că mi-am petrecut timp cu fosta mea soţie, mi-am petrect timp cu fetiţa mea.

Dacă ar fi să mă împac cu fosta soţie o să public. Sunt nişte lucruri pe care le decide timpul. Nu am deschis subictul de împăcare, doar am felicitat-o, nu am discutat că este cu invitaţii. I-am luat şi flori. Suntem prieteni, aşa rămânem şi timpul le rezolvă pe toate. Nu ştim dacă vorbim de a doua împăcare. Acum chiar am decis, doi oameni nu se despart şi rămân duşmani, chiar am vorbit ok”, a spus Alex Bodi pentru spynews.ro.