Alex Bodi, adevărul despre fosta lui soție Iulia Sălăgean „Nu am obligat-o să se prostitueze”

Alex Bodi a lămurit totul! Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a declarat în emisiunea lui Denise Rifai că nu a obligat-o pe Iulia Sălăgean să se prostitueze.

Alex Bodi a fost invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai’, de la Kanal D, unde i-au fost adresate mai multe întrebări interesante. Musculosul a punctate mai multe subiecte ce țin de dosarul în care este el implicat, cu proxenetism.

Bodi a spus că nu și-a obligat niciodată fosta soție să se prostitueze.

„Niciodată. În primul rând Iulia Sălăgean nu are declarații sau denunțuri împotriva mea. Ea a fost chemată ca martor în septembrie și a specificat că nu am forțat-o, nu am obligat-o, pentru că ea a muncit din proprie inițiativă. Între mine și ea nu au existat niciodată episoade de violență sau abuzuri. Era dansatoare într-un club. Referitor la domnul Adrian Tâmplaru este nașul fetei mele pe care l-am cunoscut în Germania când avea un restaurant. Dânsul se ocupa de restaurant și timp de 2 ani eu nu l-am văzut să se implice în afaceri ilegale’, a spus Alex Bodi.

De asemenea, omul de afaceri a mai declarat că, de când s-a născut fiica lui, el îi trimitea sute de mii de euro Iuliei prin transferuri bancare.

„Prefer să nu vorbesc, pentru că nu am voie să divulge anumite chestii, dar referitor la Iulia, niciodată nu a existat nici măcar posibilitatea ca eu să o fi obligat să facă ceva. Din contra, ea nu-și dorește să fie considerată parte vătămată în ce mă privește. Din 2016, de când s-a născut fiica mea, îi trimiteam sute de mii de euro prin transferuri bancare. Nu am exploatat-o niciodată’, a mai spus Alex Bodi, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai’.

Sursă foto: Captură „40 de întrebări cu Denise Rifai’

