Alex Bodi, adevărul despre fotografiile în care Bianca Drăgușanu este snopită în bătaie: „Are tulburări psihice”

Zilele trecute, Bianca Drăgușanu a făcut publice imaginile horror de la ea din telefon. Snopită în bătaie, blondina a vrut să le arate tuturor cum a tratat-o Alex Bodi, fostul ei soț. Numai că afaceristul din Mediaș are o altă versiune a poveștii.

Acum ceva timp, Alex Bodi a vorbit despre bătăile pe care Bianca Drăgușanu susține că le-a încasat de la el. Afaceristul a recunoscut că a lovit-o, însă a spus despre blondină că are probleme psihice și ia medicamente. Mai mult, Alex Bodi a mărturisit că are foarte multe clipuri video în telefonul său, cu Bianca, ce i-ar putea strica imaginea acesteia.

„Da, am lovit-o în Viena, avea dreptate atunci, am recunoscut. A existat un conflict între noi doi în 30 septembrie. Trebuie să înțelegi de ce au degenerat lucrurile, din geloziile ei. De ce vrei tu să sari la bătaie? Adică tu sari la mine, eu te opresc și tu după aia spui că ai semne pe mână? Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau.