În ultimii ani, Alex Bodi s-a afișat ostentativ ca un mare cheltuitor, arătând un apetit uriaș pentru mașini de lux și femei frumoase. CANCAN.RO l-a provocat pe musculos la un dialog despre afacerile sale, despre cele mai scumpe achiziții pe care le-a făcut, dar și despre adevărul teoriei că bolizii de sute de mii de euro îl ajută să ”agațe” super-femei.

Instagramul a fost, de curând, asaltat cu fotografii în care Alex Bodi apare cu o nouă mașină de lux. Este vorba de un Rolls Royce Cullinan customizat, care a costat 560.000 de euro. Sumele sunt oficiale, iar bijuteria poate fi admirată în toată splendoarea. Mașina este, să zicem, un proiect la care bărbatul din Mediaș a lucrat și a fost realizat după „chipul și asemănarea lui”, adică, mai exact, cu dotările pe placul său.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a acceptat să dialogheze cu reporterii CANCAN.RO despre afaceri, dar și despre bunurile sale materiale și pasiunea pentru femei frumoase. În viața lui Alex Bodi există o anume mașină, pe care a numit-o feblețea sa.

Dacă cineva se aștepta ca Bianca Drăgușanu sau Oana Marica să ocupe un loc extrem de important în viața afaceristului, feblețea lui este, de fapt, un Lamborghini Aventador SV.

(Citește și: Alex Bodi este, deja, istorie! Daria Radionova, cerută în căsătorie de iubitul milionar, chiar de ziua ei)

Pe ce afaceri s-a axat Bodi în pandemie

CANCAN.RO: Alex, am văzut că ți–ai achiziționat o nouă mașină, de data asta Rolls Royce. Cât a costat?

Alex Bodi: E mai mult un proiect în care m-am implicat. Am configurat-o de la zero, am modificat-o și am adus-o pe comanda pentru un prieten de-al meu! Într-adevăr, este o bijuterie!!

CANCAN.RO: În cât timp te plictisești de o mașină?

Alex Bodi: Cred că un bărbat nu poate spune că se plictisește de o mașină, doar că există diferențe între ele și sunt experiențe diferite când conduci.

CANCAN.RO: Care este cea mai scumpă achiziție a ta?

Alex Bodi: Cred că Lamborghini Aventador SV, achiziționat în urmă cu doi ani. A fost o “feblețe” a mea.

CANCAN.RO: Cum ți-au funcționat afacerile în perioada pandemiei?

Alex Bodi: Majoritatea afacerilor au fost cât de cât afectate de pandemie, numai mediul online a avut o creștere semnificativă. Așa că m-am axat pe acest segment și a fost destul de bine.

(VEZI ȘI: A intrat în restaurant și s-a aruncat în brațele Biancăi Drăgușanu. Alex Bodi și Gabi Bădălău au rămas mască)

Bolizii de lux atrag femeile?„Unii nu au de ales și al ții se complac ”

CANCAN.RO: Mașina de lux este aspirator de femei? Cum îți dai seama dacă o femeie e alături de tine pentru bani sau pentru bunurile tale?

Alex Bodi: E posibil să fie, dar nu pentru mine! O mașină frumoasă ia mințile și unui bărbat care e dornic să o conducă. Nu vreau să dezvolt acest subiect, părerile sunt împărțite și fiecare femeie își asumă anumite decizii luate. Eu simt imediat când este vorba de interes, cred că majoritatea simt, doar că unii nu au de ales și alții se complac cu situația respectivă.

CANCAN.RO: Ce înseamnă familia pentru tine?

Alex Bodi: Familia mea și educația părinților sunt deja o bogăție. În viața de zi cu zi există mulți oameni săraci, dar bogați. Adică degeaba ai bani dacă nu ești om. Valoarea ți-o câștigi prin omenie, și nu prin bani, căci asta ar însemna să ți-o cumperi.

Când ești modest, lumea te apreciază pentru cine ești. Când ai doar bani și te fălești doar cu asta, fără să mai faci și lucruri bune, oamenii te țin aproape doar pentru ce ai. Dar să nu uiți că mereu există altul care va avea mai mulți bani decât tine! Banii pot fi temporari, dar caracterul veșnic!

A bifat mai toate super-car-urile în vogă!

La capitolul bunuri, de-a lungul timpului, Alex Bodi a avut în garajul său mai multe mașini de lux, printre care: SUV Lamborghini Urus cu motor V8 twin-turbo, Lamborghini Aventador SV, unul dintre cele 500 de exemplare construite de producătorul italian, de altfel și feblețea sa de care vorbește în interviul oferit CANCAN.RO. Un model Ferrari Pista 488, un Rolls-Royce Wraith, un Mercedes-Maybach, un Mercedes-AMG, plus un Bugatti Chiron.

Ce „palmares” are Bodi

Alex Bodi este recunoscut pentru faptul că, pe lângă mașini, „colecționează” și femei. Printre cele care au fost văzute la brațul său se numără Bianca Drăgușanu, care i-a fost și soție, Oana Marica, Daria Radionova, Bianca Iordache și celebrul model Justyna Gradek. Acestea sunt doar iubitele oficiale cu care Alex Bodi a ieșit în public.

Afaceristul a fost căsătorit de trei ori. Mai întâi cu Raluca, împreună cu care o are pe Jaqueline. Apoi cu Iulia Sălăgean, cu care o pe Selena. Și ultima, dar poate nu cea din urmă de pe listă, Bianca Drăgușanu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.