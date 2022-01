Alex Bodi a ales restaurantul Mandaloun pentru o discuție cu unul dintre amicii lui. Mai bine de o oră au ocupat cei doi o masă în cunoscutul local, după care s-au despărțit. În drum spre mașină, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a dat nas în nas cu Nuredin Beinur, supranumit „Spaima litoralului”. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Alex Bodi „rezolva” unele treburi cu un prieten, la Mandaloun, restaurantul omului de afaceri Mohammad Murad, după care avea să părăsească repejor locul. Îl așteptau, probabil, alte „business-uri”. În drum spre mașină, ”Musculosul”, care a ales o ținută de ”băiat rău”, cu lanț și cruce la gât, dar și cu aproximativ 190.000 de euro pe mână, atât cât valorează modelul respectiv de ceas Richard Mille, s-a întâlnit cu Nuredin Beinur.

(CITEȘTE ȘI: CE SPUNE ALEX BODI, DUPĂ CE DARIA RADIONOVA S-A DESPĂRȚIT DE EL PENTRU CĂ A PLECAT ÎN BAHAMAS CU EMA UTA)

Surpriză pentru amândoi, pesemne că nu se mai văzuseră de multișor. Așa că zâmbetele s-au schițat pe loc, apoi cei doi s-au îmbrățișat. Pe trotuar, acolo unde și-au încrucișat privirile, Alex și Beinur au mai stat la taclale. Povești scurte. S-au salutat și s-au despărțit. Alex Bodi avea să ajungă repede la mașină și, la fel de repede, s-a făcut nevăzut.

Alex Bodi, vacanță exotică alături de Ema Uta

Altfel, Alex Bodi nu o mai are lângă el pe Daria Radionova, după o despărțire neașteptată. În schimb, a revenit la brațul lui o ”fostă”, Ema Uta, alături de care a petrecut clipe de vis în Bahamas.

S-a întâmplat recent, când a fost surprins în vacanța exotică alături de Ema, make-up artista româncă alături de care a avut o escapadă în vara anului trecut. Imaginile postate pe Instagram i-au dat de gol pe cei doi, pozele fiind făcute în aceleași locuri.

(NU RATA: CUM AR FI AJUNS ALEX BODI ȘI FIZZ LA „CUȚITE”. CRIPTOMONEDELE, MĂRUL DISCORDIEI?!)

Cine este Nuredin Beinur, supranumit „Spaima litoralului”

Nuredin Beinur e unul dintre cele mai controversate personaje din România post-revoluționară. Avea să fie supranumit ”Spaima litoralului”, iar de numele lui se leagă multe.

Cea mai mare aroganță pe care Beinur a făcut-o? Chiar el a povestit, pentru impact.ro.

”Eram în Bamboo cu un prieten, agent imobiliar, și cu trei domnișoare celebre. A venit acolo și un prinț arab din Dubai, care-și tot comanda șampanii super-scumpe, cu artificii, cu spectacol.

Și am intrat în concurență cu el. A cerut el o sticlă, am cerut noi două, apoi trei, am cerut să ni se cânte «We are the Champions».

A venit tipul la masă să mă cunoască, a zis că dă și el o masă la Constanța și am rămas prieteni. Am vrut să arăt că putem și noi, românii, să facem «aroganțe», cât ne ține buzunarul, nu doar străinii”, a dezvăluit „Spaima litoralului”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.