Alex Bodi s-a împăcat cu fosta soție! ”Niciodată nu i-am spus că suntem certați!” Despre cine e vorba

Alex Bodi și fosta lui soție, Iulia Sălăgean, s-au împăcat! Iar motivul este fetița lor, care nu a știut o clipă ce părinții ei sunt certați! Cei doi nu i-au spus micuței despre relațiile tensionate dintre ei.

Iulia Sălăgean a dezvăluit, într-un interviu pentru Xtra Night Show, că îl va lăsa pe Alex să se ocupe de petrecerea fetiței, care își aniversează ziua de naștere. Totodată, fosta soție a afaceristului a declarat că nu i-a spus niciodată copilului că părinții ei sunt despărțiți! Femeia a mai spus că nu are voie să ia legătura cu el. „Din păcate, eu cu Alex nu avem voie să luăm niciun fel de contact, nici telefonic, în niciun fel. Am zis că decât să facem două petreceri, adică să îi fac și eu una, să îi facă și el una, am decis să îi facă el petrecere. Eu ajut, la fel, la organizarea petrecerii și să se țină doar una pentru că se zăpăcește copilul", a spus Iulia Sălăgean.

Din păcate pentru ea, nu va putea participa la petrecere. „Din păcate, eu nu o să pot să iau parte la această petrecere și e un sentiment prost ca mamă. Ea oricum e foarte mult timp cu mine și atunci… Anul trecut, de exemplu, la fel am fost doar noi două. Eram în Germania. Alex n-a putut să vină să-și petreacă timpul cu ea din cauza pandemiei și am fost noi două. Am zis că anul acesta să facă petrecerea la el", a spus fosta soție a lui Alex Bodi.

„Eu niciodată nu am avut o discuție cu fata despre faptul că noi doi suntem certați. Nu i-am vorbit niciodată urât. Ea știe că noi suntem ok, că ea așa a crescut”, a mai dezvăluit fosta lui Bodi.